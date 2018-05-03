Dolar kuru 4.2487 ile tarihi zirveyi gördü
Dolar kuru güne 4.16 seviyesinde başlarken, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası 4.2487 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru şu dakikalarda 4.19 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.0534 TL'ye kadar yükseldi.
Dolar/TL, dün S&P'nin sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi, doların dünya genelinde değer kazanması ve tahvil piyasasında yaşanan sert yabancı satışları ile yükselişe geçerken, bugün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası tarihi rekorunu kırdı. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.2487 seviyesine taşırken, saat 10.19 itibarıyla 4.1943 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/TL 5.0534 seviyesine kadar yükselirken şu dakikalarda 5.0264 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi 0,23 değer kaybıyla 92.36 seviyesindeyken, Euro/dolar paritesi ise 1.1976 seviyelerinde...
ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre TÜFE aylık yüzde 1.87 artarken, yıllık enflasyon ise 10.85 oldu. Piyasa beklentisi TÜFE'nin nisan ayında yüzde 1.6 artması, yıl sonunda ise yüzde 10.15 olması yönündeydi.
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Dolar dün günün ilk yarısında S&P kararına karşın 4,10 civarında seyretmeyi başardıysa da saat 13:00 sonrası güçlü bir yükselişe imza attı. Tahvil piyasasında pozisyon kapatan yabancıların alımları ile gerçekleşmiş olabilecek bu sıçrama dış iklimden de destek buldu" dedi.
Karayazıcı şöyle devam etti: "Bu sabah gerek manşet gerek bileşenleri itibarı ile yüksek bir gerçekleşmeye sahne olan nisan enflasyonu kurda yaşanan yükselişe katalist olarak yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Yılbaşını referans alırsak tamamlanan dört aylık perdede dolar hemen her gelişen ülkede primli. Ancak benzerimiz ülke grubunda doların değer artışı yüzde 4 iken sene başına göre ülkemizde yaşadığı yükseliş yüzde 10,7’ye ulaştı.
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