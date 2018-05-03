Nisan ayı enflasyonu açıklandı; dolar sert yükseldi
Tüketici fiyatları Nisan'da giyim ve ulaştırma grubu öncülüğünde beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 artarken, yıllık bazda artış Mart'taki yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e yükseldi Dolar kuru güne 4.16 seviyesinde başlarken, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası 4.2487 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru şu dakikalarda 4.20 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.0534 TL'ye kadar yükseldi.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve TL'de devam eden değer kaybının etkisiyle üretici fiyatları ve çekirdek göstergelerde de bozulma gözlenirken, piyasalar enflasyon verilerine sert tepki gösterdi.
TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE ise Nisan'da yüzde 2.6 artış gösterdi. Yİ-ÜFE'de yıllık artış Mart'taki yüzde 14.28'den yüzde 16.37'ye yükseldi.
Üretici enflasyonundaki yükseliş Nisan ayında da sert bir şekilde devam ederken, bu durum TÜFE'yi baskılıyor ve önümüzdeki dönemde enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırıyor.
Öte yandan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" endeksindeki artış Nisan'da yıllık olarak yüzde 11.95'ten yüzde 12.54'e, "C" yüzde 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi.
İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, ulaştırma ve giyim grubu fiyatlarındaki ciddi artışın etkisiyle Nisan'da enflasyon beklentilerin üzerinde artış kaydettiğini söyleyerek, "Daha da önemlisi çekirdek enflasyon görünümünde dikkate değer bir bozulma var. Enflasyon sürprizi sonrası kurda ve 10 yıllık tahvil faizinde tepki var. Nisan ayı enflasyon görünümü ve TL'nin seviyesi 7 Haziran'daki PPK toplantısında faiz artışı görüşümüzü destekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentimizi %11 seviyesinde koruyoruz" dedi.
Kömürcüoğlu, aylık enflasyona en büyük katkının mevsimsellikten kaynaklı olarak 0.7 puanla giyimden geldiğini, ulaştırmanın katkısının da 0.6 puan ile dikkat çektiğini söyledi.
TÜFE, Yİ-ÜFE ve çekirdek enflasyonda gözlenen sert yükselişler piyasada da bozulmaya neden oldu. Enflasyon verisi ardından dolar/TL 4.1740'tan sert bir yükselişle tarihi zirve olan 4.2487'yi test etti. Dolar/TL saat 1032'de 4.1969/4.2006 seviyesinden işlem görüyor.
Tahvil tarafında ise dün valörde son işlemde yüzde 12.93 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi veri sonrası yüzde 13.21'e yükseldi.
Verilerin ayrıntılarına bakıldığında ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 10.40 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, ulaştırmada yüzde 3.54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.32, ev eşyasında yüzde 2.11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1.67 artış gerçekleşti.
Brent petrolü Nisan ayında 75 dolar seviyesini aşarak Kasım 2014'den bu yana en yüksek seviyelerini gördükten sonra bugün 73 dolar civarında hareket ediyor.
Petrol fiyatlarının dolar bazında 2014'ten bu yana en yüksek seviyelere gelmesiyle birlikte aynı anda TL'de yaşanan değer kaybı ise TL cinsi benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Sadece Nisan ayında motorine 30 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 6 TL'yi geçerken motorinin litre fiyatı ise 5.5 TL civarına yükseldi. Bu ise ulaştırma fiyatlarına dolayısıyla da enflasyona yükseliş olarak yansıyor.
TÜİK verilerine göre aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0.21 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.04 ile haberleşme oldu.
Yıllık en fazla artış ise yüzde 16.75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16.45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.03 ve lokanta ve oteller yüzde 11.88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
DOLAR TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ
Dolar kuru güne 4.16 seviyesinde başlarken, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası 4.2487 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru şu dakikalarda 4.20 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.0534 TL'ye kadar yükseldi.
Dolar/TL, dün S&P'nin sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi, doların dünya genelinde değer kazanması ve tahvil piyasasında yaşanan sert yabancı satışları ile yükselişe geçerken, bugün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası tarihi rekorunu kırdı. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.2487 seviyesine taşırken, saat 10.19 itibarıyla 4.1943 seviyesinde hareket ediyor.
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