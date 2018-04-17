Dolar güne yatay başladı! İşte en güncel dolar fiyatları
Güne 4.09'un üzerinde başlayan dolar/TL, günün ilk işlemlerinde 4.0820 seviyesine kadar indi.
Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edildiği dolar/TL tarihi zirvesi olan 4.20'li seviyelerden geçen hafta gerilediği 4.10 civarında dar bantta dalgalanmayı sürdürüyor. Yeni haftaya başlarken 4.10'un üzerini deneyen ve ardından 4.08'lere doğru gevşeyen kurda yeni günün ilk işlemleri de 4.08-4.09 aralığında geçiyor. Saat 09:20 itibariyle dolar/TL, 4.0852 seviyesinde yer aldı.
Dolar endeksi dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 89.430 ile yatay seyrederek, geçen hafta gördüğü iki ayın dip seviyesi olan 89.355 seviyesine yakın bulunuyor.
İç piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmazken dış piyasalarda ise TSİ 1200'da Nisan ayı Almanya ZEW eğilim endeksi izlenecek. ABD'de ise TSİ 1530 ve 1615'te Mart ayına ilişkin yeni konut inşaatları, inşaat ruhsatları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.
Yatırımcılar küresel büyüme trendini de takip ederken bu kapsamda kısa süre önce yayımlanan verilere göre Çin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 büyüdü.
Geçen hafta 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise 5.0645 seviyesinde bulunuyor.
Kırılganlıkların ve risklerin ortadan kalmadığına işaret eden analistler, özellikle gelişen ülke piyasalarında huzursuz bir tablonun olduğunu dikkat çekiyor. Kurun 4.10’un üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisini sürdürmek isteyebileceği belirtiliyor.
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