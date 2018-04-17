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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
17.04.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Dolar güne yatay başladı! İşte en güncel dolar fiyatları

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Dolar güne yatay başladı! İşte en güncel dolar fiyatları

Güne 4.09'un üzerinde başlayan dolar/TL, günün ilk işlemlerinde 4.0820 seviyesine kadar indi.

Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edildiği dolar/TL tarihi zirvesi olan 4.20'li seviyelerden geçen hafta gerilediği 4.10 civarında dar bantta dalgalanmayı sürdürüyor. Yeni haftaya başlarken 4.10'un üzerini deneyen ve ardından 4.08'lere doğru gevşeyen kurda yeni günün ilk işlemleri de 4.08-4.09 aralığında geçiyor. Saat 09:20 itibariyle dolar/TL, 4.0852 seviyesinde yer aldı.

 Dolar endeksi dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 89.430 ile yatay seyrederek, geçen hafta gördüğü iki ayın dip seviyesi olan 89.355 seviyesine yakın bulunuyor.

 İç piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmazken dış piyasalarda ise TSİ 1200'da Nisan ayı Almanya ZEW eğilim endeksi izlenecek. ABD'de ise TSİ 1530 ve 1615'te Mart ayına ilişkin yeni konut inşaatları, inşaat ruhsatları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

 Yatırımcılar küresel büyüme trendini de takip ederken bu kapsamda kısa süre önce yayımlanan verilere göre Çin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 büyüdü.

 Geçen hafta 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise 5.0645 seviyesinde bulunuyor.

 Kırılganlıkların ve risklerin ortadan kalmadığına işaret eden analistler, özellikle gelişen ülke piyasalarında huzursuz bir tablonun olduğunu dikkat çekiyor. Kurun 4.10’un üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisini sürdürmek isteyebileceği belirtiliyor.

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