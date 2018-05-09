Dolar 4.37 ile tarihi zirveyi gördü
Dolar kuru, ABD Başkanı Trump'ın İran kararı sonrası tarihi zirvesini 4.3744 TL'ye taşıdı. Euro kuru ise en yüksek 5.1794 TL'yi gördü. Piyasalar gelişmeleri takip edecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararı öncesi 4.32 seviyesinde bulunan dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından kademeli olarak yükselişe geçerek 4.37 TL'nin üzerini gördü. Tarihi zirvesini 4.3744 TL'ye taşıyan dolar kuru, saat 9.30 itibarıyla 4.3654 TL'de hareket ediyor.
Euro/TL gün içerisinde en yüksek 5.1794 seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.1660 seviyesinde hareket ediyor.
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