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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden 3 yeni buğday çeşidi

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Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden 3 yeni buğday çeşidi

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 3 yeni buğday çeşidi geliştirildi.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da tarımsal araştırma ihtiyacını karşılamak için kurulan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bugüne kadar soyadan ayçiçeğine, buğdaydan pamuğa kadar yaklaşık 73 çeşit yeni tür geliştirildi.

Enstitüde son olarak “Candaş”, "Ekinoks" ve yüksek protein değerine sahip "Günberi" buğday çeşitleri geliştirildi. Böylece enstitü tarafından bugüne kadar tescillendirilen buğday çeşidi sayısı, 17’si ekmeklik, 7'si makarnalık olmak üzere 24’e ulaştı.

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bölge ve Türkiye çiftçisine hizmet verdiklerini söyledi.

Tarımda artık verimliliğin ön plana çıktığını ifade eden Çil, bu amaçla hastalıklara dayanıklı ve yüksek verime sahip yeni çeşitler geliştirdiklerini anlattı.

Buğday, nohut, ayçiçeği, yer fıstığı, pamuk, yem bitkileri, mısır ve bir çok tarla bitkilerinde ıslah çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çil, şöyle konuştu:

"Son dönemde hastalıklara dayanıklı, yüksek kaliteli ve protein yönünden zengin üç buğday çeşidi geliştirdik. Bunlar tabi ki hem verim hem kalite yönünden daha iyi ürünler. Bizim çeşitlerimiz iç pazarda yoğun bir şekilde satılıyor. Türkiye’de ekilen buğday çeşitlerinin yüzde 15’i bize ait. Yöremizde ise bu oran yüzde 80’e ulaşıyor. Bu çeşitlerin satışları ve kullanımları nedeniyle kurum olarak Gayri Safi Milli Hasıla’ya yıllık yaklaşık 100 milyon lira katkımız oluyor."

Çil, tarımsal Ar-Ge’nin pahalı ve uzun bir süreç olduğunu, bu çeşitlerin geliştirilmesinin yıllarca sürdüğünü kaydetti.

Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı Serin İklim Tahılları Şube Şefi Nazım Dinçer de enstitünün 1980’den beri buğday ıslahı yaptığını belirtti.
Türk tarımına kazandırdıkları buğday çeşitlerinin Mardin’den Rize'ye kadar her yere ekilebildiğini vurgulayan Dinçer, "Bugüne kadar geliştirdiğimiz buğday çeşitlerinden 15’ini özel sektöre devrettik. Bunlar her sene ilgili firmalar tarafından üretilmekte, üretildikten sonra da satılan miktarın belli bir kısmı Ar-Ge’ye katkı olarak kurumumuza yatırılmaktadır" dedi. 

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