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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.08.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

DO&CO Rekabet Kurulu'na başvurdu

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DO&CO Rekabet Kurulu'na başvurdu

THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin, tamamen DO&CO Aktiengesellschaf'ın kontrolüne geçmesi için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Türk Hava Yolları (THY) ile DO&CO Aktiengesellschaf'ın ortak girişimi olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin tamamen DO&CO Aktiengesellschaf'ın kontrolüne geçmesi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Rekabet Kuruluna bazı devralma işlemleri için yapılan başvurular, Kurumun internet sitesinde yayımlandı. 

Buna göre, THY ile DO&CO Aktiengesellschaf'ın ortak girişimi olan ve kontrolü her iki şirket tarafından yürütülen THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin
tamamen DO&CO Aktiengesellschaf'ın kontrolüne geçmesi için Kurula başvuru yapıldı. 

Robert Bosch Packaging Technology GmbH'nin kontrolünün ("Hedef') CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından tek başına devralınması için başvuruda bulunuldu. 

Bilcare Research Group hisselerinin yüzde 100'ünün ve tek kontrolünün Lindsay Goldberg Fund IV tarafından dolaylı şekilde devralınması için Kurula müracaat edildi. 

Rekabet Kuruluna, Interprint GmbH ve iştirakleri üzerindeki tek kontrolün nihai olarak Toppan Printing Co. Ltd. tarafından, Tat Gıda Sanayi AŞ'ye ait Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markalarının da Durum Gıda San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması işlemleri için de başvuru yapıldı.

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