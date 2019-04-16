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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Diyarbakır'daki yatırım fırsatını yerinde incelediler

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Diyarbakır'daki yatırım fırsatını yerinde incelediler

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Gebze ve Düzce'den gelen 30 girişimci, Diyarbakır OSB'deki üretim tesislerini gezdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Gebze ve Düzce'den gelen 30 girişimci, Diyarbakır'daki yatırım fırsatını yerinde inceledi.

Aralarında Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, İstanbul Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüz Sözdinler, Bursa Hasanağa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun'un da yer aldığı 30 kişilik heyet, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaları gezdi.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, gezinin ardından düzenlenen toplantıda, yatırım avantajları hakkında bilgi verdi.
Odabaşı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için devletin başlattığı teşvik uygulaması sayesinde aralarında Diyarbakır'ın da yer aldığı 6. bölgenin, yatırım için cazip hale getirildiğini söyledi.

"12 YIL BOYUNCA DEVLET ÖDEYECEK"

Teşvik uygulamasının girişimcilere sigorta desteği ve kurumlar vergisinde büyük avantaj getirdiğine işaret eden Aziz Odabaşı, şöyle konuştu:
"Diyarbakır OSB'de yatırım yaptığınızda, Türkiye'den alacağınız makine ekipman için KDV ödemeyeceksiniz. Dışarıdan makine ekipman getirirseniz, gümrük vergisi ödemeyeceksiniz. Yapacağınız yatırım tutarının yüzde 70'i oranında kurumlar vergisini ödemeyeceksiniz. Fabrikada çalışan işçilerin sigorta priminin işveren hissesini 12 yıl boyunca devlet ödeyecek. OSB'ye 10 milyon dolar yatırım yapan, teşvik uygulamasından faydalandığı sürece parasını geri alıyor."

Diyarbakır OSB'deki fabrikalarda imal edilen ürünlerin 3 kıtaya ihraç edildiğini dile getiren Odabaşı, "Özellikle mermer, tekstil, gıda ve turizm ile inşaat alanında önemli mesafeler katettik. Erbil'e haftada 3, Almanya'ya 6 uçak seferi yapılmaktadır." diye konuştu. Girişimciler daha sonra kentteki tarihi ve turistik mekanları da gezdi.

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