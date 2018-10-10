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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ekonomi servisi
10.10.2018 - 21:48, Son Güncelleme:

‘Direkt’ tatile uçacaklar

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‘Direkt’ tatile uçacaklar

Turizm sektörünün uzun yıllardır beklediği müjdeli haber Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından açıklandı.

Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 2019’dan itibaren, Türkiye’nin gözde turizm merkezleri, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yurtdışında 11 ülkedeki 34 noktaya toplam 67 frekans tarifeli sefer düzenlenecek. Yeni dönemle birlikte turist sayısından ziyade nitelikli turiste önem verildiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, THY ile birlikte başlatılan ‘Direkt Turizm Hamlesi’nin ayrıntılarını paylaştı. Ersoy, “Nitelikli turist için kapsamlı bir çalışma gerekiyor. Birkaç hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu protokol ile nitelikli turist için gerekli olan insan kaynağı ihtiyacını karşılayacağız. Diğer önemli kısım olan ulaşım ayağını da THY ile çözüyoruz. Tatil bölgesi denilince Türkiye’de akla ilk olarak charter uçuşlar geliyor. Ancak nitelikli turist tarifeli uçmak istiyor” dedi.

TANITIM DESTEĞİ

THY’nin bu uçuşları için ciddi tanıtım desteği sağlayacaklarını belirten Bakan Ersoy, “THY’ye tanıtım desteği vereceğiz Vitrine oynayarak kaybedecek zamanımız yok. Uçuşların 12 ay devam edebilmesi için otellerin 12 ay açık kalması gerekiyor. Bunun için de yeni ihaleler düzenleyeceğiz. Sadece konaklama geliri ile bu iş olmaz. Konaklama gelirimiz 10 milyar dolar, gastronomi gelirimiz ise 5 milyar dolar. İki rakamı 5 yıl içinde eşitlemek istiyoruz. Kitle turizminde vazgeçmiş değiliz. 2023 hedefi olan 50 milyon turisti gelecek yıl yakalayabiliriz ancak nitelikli turisti ülkeye çekerek kişi başı turizm harcamasını yükseltmeliyiz. Yeni uçuşlarla birlikte Türkiye’ye 1 milyon nitelikli turist getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da, “Direkt hatlarla turizmin gelişmesine katkıda bulunacağız. Burada bir ‘kazan kazan’ durumu var. THY’nin yaz dolulukları iyi durumda. Direkt turizm hamlesi ile yazın yaşanan dolulukları kış aylarına da taşımayı hedefliyoruz” dedi.

THY 2019’da; Antalya Havalimanı’ndan 13 destinasyona 50, Milas- Bodrum Havalimanı’ndan 4 destinasyona 5, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 5 destinasyona 9, Dalaman Havalimanı’ndan 2 destinasyona 3 frekans olmak üzere toplam 34 noktaya 67 frekans tarifeli yurtdışı seferi gerçekleştirilecek.

TURKEY GİDİYOR TURKİSH GELİYOR

Tanıtım stratejilerinde yapılacak değişiklik hakkında da bilgi veren Bakan Mehmet Ersoy, “Bundan sonra yurtdışındaki tanıtımlarda Turkey ifadesi yerine Turkish’i kullanacağız. Tanıtımın merkezine de THY’yi koyacağız. Bütçeleri daha verimli kullanacağız. Farklı kanallardan tanıtım yerine tek ses bir tanıtım yapacağız. Hedefe hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.THY,

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