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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dijital vergi yüzde 7.5

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Dijital vergi yüzde 7.5

Bir süredir hazırlıkları devam eden vergi paketine göre her türlü reklam hizmetleri artık dijital hizmet vergisine tabi olacak.

Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olarak uygulanacak. Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler de vergiye tabi olacak. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri de verginin konusu olarak kabul edilecek. Dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabi olacak. Taslakta dijital ortam, “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam” olarak tanımlandı. Türkiye’den elde edilen hasılatı bir önceki hesap döneminde 20 milyon lira veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olarak uygulanacak. Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak.

Taslağa göre değeri 5 milyon liranın üstündeki konutlara getirilecek yüzde 1’lik değerli konut vergisi için her yıl beyanname verilecek. Cumhurbaşkanı değerli konut vergisi için belirlenen 5 milyon liralık tutarı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Yine Cumhurbaşkanı yüzde 1’lik vergiyi de bir katına kadar artırmaya sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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