Dijital küpe... Bakan Pakdemirli yeni büyükbaş hayvan küpelerini tanıttı

YAKLAŞIK 18 milyon büyükbaş hayvan varlığına sahip olan Türkiye, hayvanlarını yakından takip edebilmek için yeni bir sistem geliştirdi. Şu anda Türkiye’deki hayvanlar kulaklarına takılan ve herhangi bir teknoloji içermeyen küpelerle takip ediliyor. Bu küpeler sayesinde hayvanın ne zaman doğduğu, hangi hastalıkları geçirdiği ya da hangi aşıları olduğunun görülebildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu anda hayvanlarda kullanılan küpelerin interaktif olmadığını söyledi. Bu bilgileri veterinerlerin, sahada görevli olan kişilerin ve bakanlık çalışanlarının küpe numaraları üzerinden işlediğini dile getiren Bakan Pakdemirli, “İnteraktif bir şey yapabilir miyiz diye düşündüm. Bu dünyada olmayan bir sistem. Kulak küpesinin içinde bir cep telefonu varmış gibi çalışıyor” dedi.

5 YILLIK PİL





CNN Türk’te konuşan Bakan Pakdemirli, interaktif hayvan küpesi ile ilgili ayrıntıları şöyle açıkladı: “Yeni nesil küpeler hayvanların konumunu gösterebiliyor. Küpeler 3 günde bir uyanıyor. ‘Benim kod adım bu’, ‘Şu hayvanım’ diyor ve bulunduğu konumu mesaj olarak veterinere gönderiyor. Hayvanın vücut ısısını ölçebiliyor. 3 günde bir çalıştığı için küpedeki pil 3-5 yıl dayanabiliyor. Hayvanın GPS kodu ile hayvan ari bölgede mi, karantina bölgesinde mi, olması gereken yerde mi bu belli olacak. Bu hayvan refahı, hayvan hastalıkları ve insan sağlığı için çok önemli. Eğer tüm hayvanlarımıza bu küpeyi takabilirsek hayvan sayımı ile ilgili bir sıkıntı kalmayacak.”

200 HAYVANDA DENENDİ

Söz konusu küpe ile hayvan verimliliğinin de artacağını belirten Bakan Pakdemirli, “Hayvanların kızışma dönemlerinde döl verimliliği artacak. Hayvanda kızışma varsa küpeler veterinere mesaj atacak. Cihaz sayesinde Türkiye’de döl verimliliği artacak. Bu da hayvan varlığını yüzde 5 arttırabilir. Şu ana kadar 200 hayvanda denedik. Verimli sonuç aldık. Hayvanlar da bir zararı yok. Yakın zamanda bu küpelerin sayısı 20 bine çıkacak. Amacımız hayvan varlığımız olan 17-18 milyon büyükbaş hayvana bu küpelerden takmak. Şu an için sadece büyükbaş hayvanlar için düşünüyoruz. Çünkü küçükbaş hayvan sayımız çok daha fazla. Küçükbaş hayvan sayımız da 50 milyon civarında” ifadelerini kullandı.

18 AYDIR İTHALAT BAĞLANTISI YOK

18 aydır yeni bir ithal et bağlantısı yapılmadığını hatırlatan

Bakan Bekir Pakdemirli, şunları söyledi: “Yeni besilik hayvan ithalatına izin vermiyoruz. İhtiyaç olmadığı sürece Sayın Cumhurbaşkanı-mızın da bize verdiği ışıkla birlikte frene bastık. İthal et pazarı olmaktan çıkmalıyız. Üreticiyi korumamız gerekli ancak aynı zamanda tüketiciyi kollamalıyız.”

‘3-4 AYLIK SUYUMUZ VAR, KORKMASINLAR’

- İSTANBUL’daki barajların dolulukları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, “İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz” dedi. Sahte gıdalarla ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Pakdemirli, “En kısa zamanda Meclis’e bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı getirmeyi düşünüyoruz. Cezaların artması için çalışıyoruz. Bana göre tekrar durumunda hapis cezası olmalı” diye konuştu.

TARIM DANIŞMANINA 46 BİN LİRA DESTEK

TARIM ve Orman Bakanlığı’nca tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara, her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesinde bulunulacak. Bakanlığın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesini amaçlıyor. Buna göre, danışmanlık hizmeti veren kişiler ve kuruluşlara ‘tarımsal yayım ve danışmanlık desteği’ adı altında ödeme yapılacak. Bu amaçla başvuranlara, ilgili şartları taşımaları koşuluyla bir tarım danışmanı için 46 bin lira destek ödemesi yapılacak. Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için de ödemede bulunulacak. Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 15 Nisan 2020 tarihinden sonra 23 bin lira ve 30 Kasım 2020 tarihinden sonra 23 bin lira olmak üzere iki dilim halinde bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.