Devlet satıyor, bakan istiyor

ŞEKER fabrikaları özelleştirildiğinde daha fazla küspe üretileceğini, bu alanda çalışan kişi sayısının çoğalacağını, üretimin artacağını ve fiyatların daha fazla düşeceğini, bunun da çiftçi ve ülke için faydalı olacağını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özelleştirilen fabrikalara belirli kotalar verileceğine dikkat çekti. Devletin Türkiye’nin çıkarlarını düşünerek hareket edeceğine vurgu yapa Bakan Fakıbaba, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz” dedi.

FİYATLAR DÜŞECEK

Fabrikalar kotaları kullanmadıkları takdirde, bu kotaların tekrar devletin fabrikalarına geçeceğini dile getiren Fakıbaba, “Orada çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacaktır. Devlet, Türkiye’nin çıkarlarını düşünerek hareket edecek. Bu kararların doğru olduğuna yürekten inanıyorum. Şeker fiyatları düşecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktır, sayı artacaktır, üretim artacaktır ve nişasta bazlı şekerle rekabet oranımız çok daha iyi olacaktır, nişasta bazlı şekere ihtiyaç daha fazla azalacaktır. Çünkü fiyatları düşürmüş olacağız. Bu şekilde özelleştirmenin Türkiye’ye, çiftçiye zararı yoktur, faydası vardır” diye konuştu.

Fakıbaba, “8’i özel bazı kooperatiflerin elinde, 25 tane de devletin elinde fabrika var. Bu 8 özel fabrika 1 milyon ton, bizim elimizdeki 25 fabrika ise 1 milyon 400 bin ton şeker üretiyor. Devlet olarak özel sektörle yarışmak zorundasınız. O zaman biz Türkiye’deki bütün özel sektörleri kapatalım... Bu doğru bir olay mı? Rekabetin olması lazım. Bütün şeker fabrikaları özelleştirilsin mi? Hayır. Stratejik ürünlerde mutlaka devletin regulasyon görevini yapması lazım” ifadelerini kullandı.

SEKTÖR ABD’LİLERİN ELİNE BIRAKILDI

ŞEKER fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde en çok gündeme konulardan biri de nişasta bazlı şeker kotalarının arttırılıp arttırılmayacağıydı. Bu konuda fabrikalara verilen mevcut kotaların düşürüleceği açıklandı. Ancak Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri Derneği (ANGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak yaptığı açıklamayla konuyu farklı bir boyuta taşıdı. Çakmak, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 50’sinin sadece bir şirkete verildiğini öne sürerek, “Toplamda pazarın yüzde 90’ı ABD’li şirketlerin tekeline bırakılmıştır. Derneğimize üye şirketler pazarın tamamen dışına itilmiştir. Kotanın faaliyet gösteren tüm üreticilere eşit bir şekilde dağıtılması talep ediyoruz. NBŞ üretim ve ticaret kotası neredeyse tamamen ABD merkezli şirketlerin tekeline bırakılmış durumdadır. Bu şirketler dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kârlı bir ticarete devam ediyorlar” dedi.