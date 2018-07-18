Dev şirkette skandal sorun! 3.4 milyar dolarlık satış bekleniyor
Amazon'da 'Prime Day' başladı ancak sorunları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar siteye erişimde güçlük çekerken, sitede teknik sorunlar yaşanıyor. 36 saat sürecek 'Prime Day'de hedef 3.4 milyar dolarlık satış...
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği 'Prime' üyelerine milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu 'Prime Day' başladı. 'Prime Day'in başlamasıyla Amazon'un sitesinde teknik sorunlar yaşanırken, kullanıcılar siteye erişimde güçlük çekti.
Amazon'un internet sitesinin açılmasında sorunlar yaşanırken, bazı tüketiciler satın almak istedikleri indirimli ürünlere ulaşamadıklarını bildirdi.
Kullanıcılar yaşadıkları sıkıntıları Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine taşırken, teknik sorun doğu bölgesi yerel saatine göre 22.00'ye (TSİ 05.00) kadar devam etti.
Amazon, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı müşteriler alışverişte güçlük yaşıyor. Bu sorunu hızlıca çözmek için çalışıyoruz. Prime Day'in ABD'deki ilk saatinde, geçen senenin aynı dönemine göre müşteriler daha çok ürün sipariş etti" ifadelerine yer verildi.
SATIŞLARIN 3.4 MİLYAR DOLAR OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Şirket, geçen yıl 30 saat süren 'Prime Day'de yaklaşık 2.4 milyar dolarlık satış yaparken, bu yıl 'Prime Day' ise 36 saat sürecek.
ABD'li analiz firması Coresight Research'e göre, bu yıl satışların geçen yıla göre yüzde 42 artarak 3.4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Amazon, geçen yılki 'Prime Day'de bir önceki yıla göre satışların yüzde 60, kullanıcı sayısının da yüzde 50 oranında artış gösterdiğini bildirmişti.
Şirket, nisan ayında, dünya genelindeki 'Prime' üyesi kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını duyurmuştu.
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