Dev ihale sonuçlandı işte kazanan firma

CİRO KRİTERİ



İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler’deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için bugün hasılat paylaşım ihalesi düzenledi.

Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor. Yükseklik izni serbest ve emsali 2.5 olan arazinin yüzde 40’ında yapılaşmaya gidilebilecek. Muhammen Bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenen ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat istendi. Teklif verecek firmalar için 2017 yılında en az 1 milyar 200 milyon lira ciro elde etme koşulu getirilmişti.

RİSKLİ ALAN

10 Aralık 2014’te Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bunlara bağlı 12 şube müdürlüğü kapatılmıştı. Okulun da içerisinde bulunduğu bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Afet Riski Altındaki Alanlar statüsüne alınmıştı. Ardından okul Çatalca’ya taşınarak arazisi, polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.







Daha sonra bakanlığın araziyi ticaret merkezi ilan ederek 2.5 emsal inşaat hakkı verdi. Yükseklik serbest bırakılarak arsaya yaklaşık 100 bin metrekarelik inşaat hakkı tanındı. İstanbul’un en değerli bölgesinde bulunan arazi ile ilgili tartışmalar 17-25 Aralık süreci sonrası gündeme gelmişti. Arsanın, ihale yapılmadan bir şirkete verildiği iddiaları gündeme gelmiş, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş söz konusu iddiaların doğru olmadığını araziye ait tapuları göstererek açıklamıştı.

İBB ÖNÜNDE PROTESTO

ETİLER Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satılmasını protesto eden CHP’liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li ilçe başkanları ve İBB meclis üyeleri de katıldı. Arazinin, 2012 yılında 430 milyon TL karşılığında Çatalca’daki bir arazi ile takas edilerek polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verildiğini aktaran Kaftancıoğlu, “ İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi 32 bin metre karelik bu arazinin tapusunu aldı.

Takas edilen arazide bu kadar geçen zamanda polis lojmanı yapıldı mı? Hayır. Orada da binalar yapıldı. 2012’den 2018’e geliyoruz. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilen araziyle ilgili hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Ne acıdır ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine ait arazide bile imar değişikliği yapamıyor, bu yetkisini kullanamıyor. Belediyenin arazisinde bile imar planı değişikliği yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı imar planı değişikliği ile 32 bin metre karelik araziye 2 buçuk emsal inşaat izni veriyor” şeklinde konuştu. İnşaat hakkının 100 bin metrekareye çıkarken, yüksekliğin serbest bırakıldığını belirten Canan Kaftancıoğlu, “Yeni imar planında araziye alışveriş merkezi, rezidans, restoran, mağaza ve otel yapımına izin çıkıyor. O arazinin bulunduğu çevredeki maksimum yükseklik ne kadar biliyor musunuz? Sadece 5 kat. Bu arazide yükseklik serbest bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Hazırlanan bilirkişi raporları bizleri haklı çıkarıyor. Bilirkişi raporunda imar planı değişikliğinin kamu yararına ve çevre düzeni planına aykırı olduğu belirtiliyor. Bilimsel raporlara göre İstanbul’un deprem riski en düşük bölgesi olan Etiler’deki araziyi riskli alan ilan ediyorlar. Mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesini önlemek için Bakanlar Kurulu kararıyla afet riski altındaki alan olarak ilan ediyorlar. Her birimizin hakkı, birilerinin rant hırsına kurban gitmek üzere. Bu arazinin bugünkü akıbeti tamamen hukuksuz, düpedüz kanunsuzluktur. Bu satış ihalesi bir kent suçudur. İşlediğiniz tüm kent suçlarından ötürü yargılanacaksınız”