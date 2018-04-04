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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.04.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Dev ihale sonuçlandı işte kazanan firma

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İstanbul Etiler'de bulunan 31 bin 885 metrekare arsa için yapılan ihale az önce sonuçlandı. Polis Meslek Yüksekokulu arazisi olarak bilinen alana rekor teklif geldi. İhaleyi, 1 milyar 388 milyon 520 bin TL teklifle İBB iştiraki KİPTAŞ kazandı.

CİRO KRİTERİ
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler’deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için bugün hasılat paylaşım ihalesi düzenledi.

Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor. Yükseklik izni serbest ve emsali 2.5 olan arazinin yüzde 40’ında yapılaşmaya gidilebilecek. Muhammen Bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenen ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat istendi. Teklif verecek firmalar için 2017 yılında en az 1 milyar 200 milyon lira ciro elde etme koşulu getirilmişti.

RİSKLİ ALAN
10 Aralık 2014’te Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bunlara bağlı 12 şube müdürlüğü kapatılmıştı. Okulun da içerisinde bulunduğu bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Afet Riski Altındaki Alanlar statüsüne alınmıştı. Ardından okul Çatalca’ya taşınarak arazisi, polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.

Dev ihale sonuçlandı işte kazanan firma


Daha sonra bakanlığın araziyi ticaret merkezi ilan ederek 2.5 emsal inşaat hakkı verdi. Yükseklik serbest bırakılarak arsaya yaklaşık 100 bin metrekarelik inşaat hakkı tanındı. İstanbul’un en değerli bölgesinde bulunan arazi ile ilgili tartışmalar 17-25 Aralık süreci sonrası gündeme gelmişti. Arsanın, ihale yapılmadan bir şirkete verildiği iddiaları gündeme gelmiş, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş söz konusu iddiaların doğru olmadığını araziye ait tapuları göstererek açıklamıştı.

İBB ÖNÜNDE  PROTESTO
ETİLER Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satılmasını protesto eden CHP’liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li ilçe başkanları ve İBB meclis üyeleri de katıldı. Arazinin, 2012 yılında 430 milyon TL karşılığında Çatalca’daki bir arazi ile takas edilerek polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verildiğini aktaran Kaftancıoğlu, “ İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi 32 bin metre karelik bu arazinin tapusunu aldı.

Dev ihale sonuçlandı işte kazanan firma

Takas edilen arazide bu kadar geçen zamanda polis lojmanı yapıldı mı? Hayır. Orada da binalar yapıldı. 2012’den 2018’e geliyoruz. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilen araziyle ilgili hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Ne acıdır ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine ait arazide bile imar değişikliği yapamıyor, bu yetkisini kullanamıyor. Belediyenin arazisinde bile imar planı değişikliği yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı imar planı değişikliği ile 32 bin metre karelik araziye 2 buçuk emsal inşaat izni veriyor” şeklinde konuştu. İnşaat hakkının 100 bin metrekareye çıkarken, yüksekliğin serbest bırakıldığını belirten Canan Kaftancıoğlu, “Yeni imar planında araziye alışveriş merkezi, rezidans, restoran, mağaza ve otel yapımına izin çıkıyor. O arazinin bulunduğu çevredeki maksimum yükseklik ne kadar biliyor musunuz? Sadece 5 kat. Bu arazide yükseklik serbest bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Hazırlanan bilirkişi raporları bizleri haklı çıkarıyor. Bilirkişi raporunda imar planı değişikliğinin kamu yararına ve çevre düzeni planına aykırı olduğu belirtiliyor. Bilimsel raporlara göre İstanbul’un deprem riski en düşük bölgesi olan Etiler’deki araziyi riskli alan ilan ediyorlar. Mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesini önlemek için Bakanlar Kurulu kararıyla afet riski altındaki alan olarak ilan ediyorlar. Her birimizin hakkı, birilerinin rant hırsına kurban gitmek üzere. Bu arazinin bugünkü akıbeti tamamen hukuksuz, düpedüz kanunsuzluktur. Bu satış ihalesi bir kent suçudur. İşlediğiniz tüm kent suçlarından ötürü yargılanacaksınız”

Etilerde tartışılan arazi 1.3 milyar TLden satışa çıkıyor
Etiler'de tartışılan arazi 1.3 milyar TL'den satışa çıkıyor
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