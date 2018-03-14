Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Etiler'de tartışılan arazi 1.3 milyar TL'den satışa çıkıyor

Etiler'de tartışılan arazi 1.3 milyar TL'den satışa çıkıyor

Gülistan ALAGÖZ
14.03.2018 - 11:06 | Son Güncelleme:

Kapatılan Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu arazisi ihaleye çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler’deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için hasılat paylaşım ihalesi düzenleyecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ilanda ihalenin 4 Nisan'da yapılacağı belirtildi. Etilerde tartışılan arazi 1.3 milyar TLden satışa çıkıyor

1.3 MİLYAR LİRA

Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor. Yükselik izni serbest ve emsali 2.5 olan arazinin yüzde 40’ında yapılaşmaya gidilebilecek. Muhammen Bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenecek ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat isteniyor. Teklif verecek firmaların 2017 yılında en az 1 milyar 200 milyon lira ciro elde etmesi gerekiyor.

10 Aralık 2014’te Bakanlar Kurulu kararıyla  İstanbul Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bunlara bağlı 12 şube müdürlüğü kapatılmıştı. Okulun da içerisinde bulunduğu bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Afet Riski Altındaki Alanlar statüsüne alınmıştı. Ardından okul Çatalca’ya taşınarak arazisi, polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredimişti. Daha sonra bakanlığın araziyi ticaret merkezi ilan ederek 2.5 emsal inşaat hakkı verdiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul’un en değerli bölgesinde bulunan arazi ile ilgili tartışmalar 17-25 Aralık süreci sonrası gündeme gelmişti. Arsanın, ihale yapılmadan bir şirkete verildiği iddiaları gündeme gelmiş, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş söz konusu iddiaların doğru olmadığını araziye ait tapuları göstererek açıklamıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

 

Etiketler: polis okulu , etiler polis okulu , gazetehaberleri
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri