Dev havalimanı 21 ayda tamamlandı

YENİ Havalimanları inşaasındaki tecrübesi sebebiyle, Cengiz İnşaata verilen Kuveyt Havalimanı Uluslararası Terminal binası 21 ayda tamamlanarak açılışı yapıldı. Düzenlenen teslim töreninde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e projenin hızı ve kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Müteahhitlik sektöründe Çin’in ardından dünyada ikincilik koltuğuna oturan ve birbiri ardına çok önemli projelere imza atan Türk müteahhitleri dünyaya köprü olmaya devam ediyor. Cengiz Holding bünyesinde yer alan Cengiz İnşaat tarafından 200 milyon dolara 21 ay gibi rekor sürede tamamlanan Kuveyt yeni terminal binası Kuveytli yetkililere teslim edildi. Kuveyt’in mevcut havalimanı terminali uluslararası standartlara uygun olmadığı için ABD’ye direkt uçuş yapılamamasının önündeki engel de Türkler tarafından kaldırılmış oldu. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e projenin hızı ve kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNÜN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK”

Cengiz Holding İcra Kurulu Üyesi Uğur Cengiz, teslim töreninin sonrasında gazeteciler ile bir araya geldi. Uğur Cengiz, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın 6 milyon yolcu kapasitesinin iki kat üzerine çıkmasının ardından Kuveyt hükümetinin sorunu çözmek için harekete geçtiğini ve dünya genelinde yaptıkları önemli projeler nedeniyle Cengiz İnşaat’ın da ihaleye davet edildiğini belirtti. Cengiz, “Hem kısa sürede hem de kaliteli bir iş beklendiği için tercih bizden yana oldu. 200 milyon dolara ihaleyi aldık. Normal şartlarda en az 3 yıl sürecek yeni terminali, 21 ay gibi kısa sürede teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ve Türk müteahhitlik sektörünün gücünü bir kez daha gösterdik. Havalimanının bu kadar kısa sürede ve yüksek kalitede yapıldığını gören Kuveyt hükümeti, yeni ihalelere de şirketimizi davet etti. Bunlar arasından Kuveyt City’nin imara açılacak yeni yerlerinin tüm altyapı inşaatını 160 milyon dolara, 50 kilometrelik otoyol işini de 90 milyon dolara Cengiz İnşaat kazandı” dedi.

“12 BİN METREKARE TASARRUF ETTİRDİ”

4.5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından ilk projelendirildiğinde, 68 bin metrekare olarak planlandığını anlatan Uğur Cengiz, “Cengiz İnşaat’ın havalimanı projelerindeki deneyimleri sayesinde aynı kapasiteye daha kullanışlı 56 bin metrekarelik terminal binasıyla hizmet verecek şekilde revize edildi. Cengiz İnşaat’ın hızı ve kalitesinden çok etkilenen Kuveytliler, havalimanında planlanan VIP Terminali için de yine Cengiz İnşaat ile görüşüyor. Daha önce yaptığımız Avrupa’da tek olan, tamamı deniz üzerinde kurulu Ordu-Giresun Havalimanı’nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu” diye konuştu.



“KUVEYT’TE ZAMANINDA BİTEN İLK PROJE OLARAK TARİHE GEÇTİK”

Kuveyt’te çalışma şartlarının zorlu olmasında kaynaklı yaşanan gecikmeler bu projede yaşanmadı. 2016 yılının sonunda yapımına başlanan havalimanını rekor sayılabilecek sürede tasarım dahil 15 ayda teslim aşamasına geldi, daha sonra gelen ilave talepleri de hayata geçiren Cengiz İnşaat projeyi 21 ayda bitirdi.Teslim törenine katılan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, projenin hızı ve kalitesinden duyduğu memnuniyeti Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e bizzat iletti. Kuveytli yetkililer de yaptıkları konuşmalarda pek çok kez memnuniyetlerini dile getirirken, projeden övgüyle bahsettiler.

90 TÜRK MÜHENDİSİ TASARLADI

Kuveyt havalimanının mühendislik ve proje aşamasında Türk mühendislerinin imzası olduğunu vurgulayan Cengiz Holding İcra Kurulu Üyesi Uğur Cengiz, Türkiye’nin artık teknoloji ve mühendislik hizmeti ihraç eder konuma geldiğini belirtti. Cengiz, “Türk müteahhitlerinin yurt dışında yaptığı en büyük baraj projesi olan Azerbaycan’daki Şemkirçay Barajı Türk mühendisleri tarafından projelendirildi. Daha sonra Bosna Hersek’teki otoyol projemizde Türk mühendislerimiz çalıştı. Kısa bir süre öncesine kadar mühendislik hizmeti satın alıyorduk. Şimdi ihraç eder duruma geldik. Kuveyt’te havalimanı yapımı sırasında 100 mühendis çalıştı. Bunların 90’ı Türkiye’den geldi. 1800 işçinin de yüzde 60’ını Türkiye’den getirdik. Türk mühendisinin yanı sıra Türk işçisinin disiplini de dünya tarafından öğrenildi” şeklinde konuştu.

TÜRK ŞİRKETLERİN KUVEYT’TE TAMAMLADIKLARI EN BÜYÜK PROJE

200 milyon dolara yapımı tamamlanan yeni terminal binası, Türk şirketlerin bugüne kadar Kuveyt’te yaptıkları en büyük proje oldu. Bu projenin referansı ile yeni ihalelere davet alan Cengiz İnşaat, 250 milyon tutarında yeni projelerde de çalışmaya başladı.



