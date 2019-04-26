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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.04.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Deutsche Bank ilk çeyrekte gelirini yüzde 67 artırdı

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Deutsche Bank ilk çeyrekte gelirini yüzde 67 artırdı

Deutsche Bank yılın ilk çeyreğinde 201 milyon euro kar etti.

Deutsche Bank'ın yayınladığı 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolara göre, bankanın net karı yüzde 67 artışla 201 milyon euroya ulaşırken, net geliri yıllık yüzde 9.09 düşüşle 6.4 milyar euroya, vergi öncesi gelirleri ilk çeyrekte yüzde 32 azalışla 292 milyon euroya geriledi.

Deutsche Bank verilerine göre, bankanın kurumsal ve yatırım bankacılığı işlemlerinde net karı yüzde 13 düşüşle 3.3 milyar euroya geriledi. Özel ve ticari bankacılık işlemleri de yüzde 5.0 düşüşle 2.5 milyar euroya gerilerken, aktif yönetimi karı yüzde yıllık 4.0 düşüşle 525 milyon euro oldu.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, "İlk çeyrek sonuçlarımız, franchise gücümüzü ve planlarımızı çok zorlu bir pazar ortamında gerçekleştirme konusundaki ilerlememizi gösteriyor. Kredilerde ve mevduatta büyüme, yönetim altındaki varlıklarda iyileşme ve kurumsal finansta pazar payı iyileştirmeleri konularında başarılı olduk" dedi.

Deutsche Bank ve Commerzbank’ın arasındaki birleşme görüşmeleri dün başarısızlıkla sonuçlandı.

Deutsche Bank'ın açıklamasında, "Deutsche Bank Yönetim Kurulunun dikkatli analizleri sonrasında alınan karara göre, bankanın Commerzbank ile birleşmesinin uygulama maliyetleri, anapara ihtiyacı ve birleşmeden dolayı oluşacak riskleri karşılamayacağının ortaya çıkmasıyla, bankalar arasındaki görüşmeler sona erdirildi" denildi.

İki banka arasındaki birleşme görüşmeleri başarıyla sonuçlanmış olsaydı, 1.8 trilyon euroluk varlıkla Avrupa'nın en büyük bankası oluşturulacaktı.

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