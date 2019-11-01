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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.11.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Denemek için yaptılar! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

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Denemek için yaptılar! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan Rahime-Ersun Ubay çiftinin 3 yıl önce tadını beğendikleri cennet elması kurusu ilçede işsizlere umut oldu. Yaşı 3 liradan alınıp satılan ve kurusunun piyasası ise 45-50 lira olan cennet elması kurusu ilçede hem bir sektör hem de onlarca kişiye iş kapısı oldu. Bu yıl yaklaşık 50 ton cennet elması kurutan Ubay çifti, işlerin yoğunluğundan memnun olduklarını ve hedeflerinin ihracat yapmak olduğunu söyledi.

İncirin anavatanı Aydın’da bolca yetişen cennet elması meyvesinin yaşı zamanında tüketilmediğinde israf olduğunu belirten Ersun Ubay, “Daha önceleri ürünler hep israf oluyordu. Bir yerde bu meyvenin kurutulmuşunu gördük. Yediğimizde tadı da çok hoşumuza gitti.

Denemek için yaptılar Şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Eşimle birlikte ilk etapta kendi ürünümüzü kabuğunu soyarak kuruttuk. Çevremizdekiler de çok beğendi. Daha sonra bu işi ticari anlamda yapmaya karar verdik. Ertesi yıl hem kendi ürünlerimizi hem de çevremizdeki üreticilerin ürünlerini alıp kurutmaya başladık. Özellikle eşimin bu girişimi sayesinde onlarca kişiye de istihdam oluşturduk” diye konuştu.

“İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye’de incirin ihracat merkezi durumundaki Aydın’ın sahip olduğu havası sayesinde cennet elmasını da ihracat merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Ersun Ubay, “Bu yıl yaklaşık 50 ton civarında cennet elması kuruttuk. Bu ürünün yaşının kilosu 3 lira civarında.

Denemek için yaptılar Şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Kurusunun kilosu ise toptan 30-35 TL, parkende fiyatı ise 50-60 TL civarında. Oldukça iyi sipariş aldığımız için bu sezon Denizli’den de bolca ürün alıp işledik. Hedefimiz ihracat yapmak” dedi.

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