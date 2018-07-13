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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
13.07.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

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Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor. Kurt Ailesi’nin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma ise Martaş ile yollarını ayırdı. Bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu öğrenilen Martaş’ın yetkililerine ise ulaşılamadı; şirket merkezi arandığında ise yanıt alınamadı. Şirketin yaşadığı mali darboğazın gerisinde ise, zorlu piyasa koşulları, yoğun rekabet ve yönetimsel hataların olduğu kaydediliyor.

TEMELİ 1980’li yılların ortasında Mersin’de atılan Martaş Lojistik, Türkiye’nin önemli taşımacılık firmaları arasında yer alıyordu. Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait…

TIR ŞOFÖRLERİ DE DAVA AÇTI
Şirket bir süredir mali sıkıntılar ile boğuşuyor. Martaş Uluslararası Taş. İnş. şirketi ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda haciz kararı bulunuyor. Haciz kararlarından biri bölümü, şirketin çalışanlarına, bir bölümünü ise alacaklı şirketler ve bankalara ait görünüyor.

Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

ONLARCA HACİZ KARARI

Edinilen belgelere göre, Martaş’a kayıtlı çok sayıda araca haciz konuldu. Alacaklı konumda olan akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri 5.5 milyon liralık alacağı için, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat, Martaş Uluslararası Taşımacılık şirketi ve Ozan Kurt’a ait Ekopet Taşımacılık şirketine yönelik haciz kararı aldırdı.

Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

1980'li yıllarda kurulan Martaş, lojistik sektörünün önde gelen şirketlerinden biri konumundaydı. Martaş'ın kurucusu Abdi Kurt ve Reşit Kurt; 4-5 yıl önce yollarını ayırdı. 

GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE DE HACİZ
Martaş ve bağlı şirketlerin araçları yanı sıra gruba ait gayrimenkuller üzerinde de çok sayıda icra kararı bulunuyor. Söz konusu haciz yazılarından biri de, 905 bin liralık alacaklı konumda olan bir bankaya ait.

Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

İSTASYONLARI DA KAPALI
Martaş’ın yaşadığı mali sıkıntının, Ozan Kurt’a ait akaryakıt şirketini de etkilediği öğrenildi. Ozan’ın Ekopet Taşımacılık şirketine ait istasyonların da bir süredir kapalı olduğu anlaşıldı.
Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

Yaşanan mali sıkıntının Ozan Kurt'a ait akaryakıt dağıtım şirketlerini de etkilediği anlaşıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden birini İstanbul 23. İcra Müdürlüğü nezdinde 2018/20542 dosya numarası üzerinden Ekopet'e yönelik haciz işlemi başlattığı anlaşıldı. 

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (12.07.2018-2)
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