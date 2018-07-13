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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
13.07.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

TIR’larına haciz konulan Okan Kurt'tan ilk açıklama

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TIR’larına haciz konulan Okan Kurt'tan ilk açıklama

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor. Kurt Ailesi’nin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma ise Martaş ile yollarını ayırdı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre şirketin bankalara 100 milyon lira civarında borcu var. Bu haberlerin ardından Okan Kurt, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama

Değerli kamuoyu ,
Bugün basına çıkan haberlerle ilgili müvekkilim Okan Kurt ve Martaş şirketi adına yapılan haberlere cevap vererek sayın kamuoyunu aydınlatma gereğimiz doğmuştur.
Ülkemizdeki döviz haraketliliğinin , sektördeki üst rekabet ve müvekkil şirkete yapılan saldırılar sonucunda, dar boğaza düşerek finansal problemler yaşamasına sebep olmuştur. Bu süreç 3 aydır başlamış durumdadır ve bu sürede Türkiye'nin devi olan bir otomotiv şirketine bütün borç kapatılmıştır. Sıralı bir şekilde şirketin bütün mal varlıgı ile borçların tamamı kapatılacaktır. Bu süreç zaman yayılarak sıralı bir şekilde yapılacaktır.
Müvekkil Şirket yöneticeleri bütün alacaklılarla görüşmelerini devam ettirerek , karşılıklı anlayış çercevesinde süreci devam ettirmektedirler. Bugün basına yansıyan haber 3 aydır yaşanan bir süreç olmak ile beraber bu süreçte müvekkilin ticari ilişkisi olan firmalar ve calışılan bütün bankalara anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımla
Av. Mehmet Durmaz

 

Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku
Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

 

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