TIR’larına haciz konulan Okan Kurt'tan ilk açıklama
Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor. Kurt Ailesi’nin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma ise Martaş ile yollarını ayırdı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre şirketin bankalara 100 milyon lira civarında borcu var. Bu haberlerin ardından Okan Kurt, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.
İşte o açıklama
Değerli kamuoyu ,
Bugün basına çıkan haberlerle ilgili müvekkilim Okan Kurt ve Martaş şirketi adına yapılan haberlere cevap vererek sayın kamuoyunu aydınlatma gereğimiz doğmuştur.
Ülkemizdeki döviz haraketliliğinin , sektördeki üst rekabet ve müvekkil şirkete yapılan saldırılar sonucunda, dar boğaza düşerek finansal problemler yaşamasına sebep olmuştur. Bu süreç 3 aydır başlamış durumdadır ve bu sürede Türkiye'nin devi olan bir otomotiv şirketine bütün borç kapatılmıştır. Sıralı bir şekilde şirketin bütün mal varlıgı ile borçların tamamı kapatılacaktır. Bu süreç zaman yayılarak sıralı bir şekilde yapılacaktır.
Müvekkil Şirket yöneticeleri bütün alacaklılarla görüşmelerini devam ettirerek , karşılıklı anlayış çercevesinde süreci devam ettirmektedirler. Bugün basına yansıyan haber 3 aydır yaşanan bir süreç olmak ile beraber bu süreçte müvekkilin ticari ilişkisi olan firmalar ve calışılan bütün bankalara anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.
Saygılarımla
Av. Mehmet Durmaz
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