Daimler Çin'de varlığını artırmak istiyor

Alman otomobil üreticisi Daimler, Çin'de BAIC adlı şirket ile ortak olduğu faaliyetlerindeki payını artırarak çoğunluk hissesine sahip olmayı amaçlıyor.



Daimler'in bu çabaları Almanya ile Çin arasındaki tansiyonun yükseldiği bir zamanda gerçekleşiyor. Alman parlamenterler Çin'li Huawei'nin ürettiği ekipmanları ülkenin cep telefonu şebekesinden çıkarmayı ele alırken, Alman şirketler de Beijing'in yabancı şirketlerin ortaklık oranlarını sınırlayan düzenlemeleri gevşetmesini istiyorlar.



Daimler, Çin'deki faaliyetlerini yürüten Beijing Benz Automotive'de BAIC Group ile ortaklık yapıyor. Reuters'a bilgi veren üç kaynaktan ikisinin verdiği bilgiye göre ortaklıktaki payını artırmak için geçmişte de çalışma yürüten Daimler'in değerlendirdiği seçenekler arasında şirketteki payını %49'dan %75'e yükseltmek bulunuyor.



Daimler'in bu niyetine karşılık şirketin kontrolünü elinde bulunduran Çinli ortak BAIC, son derece kârlı olan şirketteki payını azaltmak istemiyor.



BAIC, kanyakların verdiği bilgiye göre Mercedes marka araçların satışlarından gelen yüksek kârlar ile başka alanlarda faaliyetlerini büyütmek için gereken finansmanı sağlamış oluyor.



Mercedes-Benz markasının sahibi Daimler Çin'deki büyüme planlarıyla ilgili açıklama yapmazken, BAIC ise konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

