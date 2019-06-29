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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.06.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Dağ çileğine yoğun ilgi

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Dağ çileğine yoğun ilgi

Simav’ın bin 200 rakımlı Akdağ yaylasında yetiştirilen Koyunoba çileği, lezzetiyle ve aromasıyla üne kavuştu.

Kütahya’nın Simav ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki, bin 200 rakımlı Koyunoba köyünde yetiştirilen çileklere yurt içi ve yurt dışından talep olduğu bildirildi. Yaklaşık 400 dekar alanda yapılan çilek üretiminden, yılda 150 ile 200 ton arasında ürün alındığı belirtiliyor.

Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş, yetiştirdikleri çileğin tadı ve aromasının çok farklı ve ilaç gibi olduğunu belirterek, Koyunoba çileğinin benzerinin, Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığını ifade etti.

Çilek üreticisi Selime Kaymaz(45) “ Çileğimizin aroması güzel, çileklerin içinde birinci olarak gösteriliyor. Dağ havasında yetiştiği için tamamen doğal oluyor” dedi.

Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş “ Çileğimizi ağzımıza aldığımızda kokusu dahi değişik olan, başka çileklerde bulamadığımız bir tat var. Çileğimize her yerden talep alıyoruz, bu durumdan köy halkı olarak memnunuz” dedi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner: “Simav’ımızın Koyunoba köyünde 12 yıl önce 65 dekarla üretime başlanılan çilek bahçeleri şimdilerde 400 dekara çıktı. Bu alandaki üretimden 150 ? 200 ton civarında dağ çileği elde edilmektedir. Kumsal ve hiçbir şey üretilemez denilen bu topraklardan, Simav’ın ekonomisine 2 milyon TL katkıda bulunuluyor. Yapılacak olan göletten sonra, 2 bin dekarın üzerinde bir alanda üretim yapılabilecek ve ilçe ekonomisine 5 ile 10 milyon TL katkı sağlanabileceğini tahmin etmekteyiz” dedi.

Çilek üreticisi İsmail Kaymaz “ Çilek üreticisi olarak 10 - 12 yıldan bu yana bu çileği üretiyoruz, bir dekardan 4 -5 ton ürün almaktayız” diye konuştu.

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