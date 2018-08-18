Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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18.08.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı belli oldu

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut atandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı belli oldu. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı'na atandı.

Ermut, 2015 yılından bu yana Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Yıllardır değişik sektörlerden ve değişik ülkelerden binlerce yatırımcının yatırım projesine destek süreçlerinde dahil olan Ermut’un bu göreve atanmasının yabancı yatırımcılar tarafından pozitif karşılanacağı değerlendiriliyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Arda Ermut, 2005 yılında Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak göreve başladı.

2007 yılında T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulmasıyla birlikte burada asistan proje direktörlüğü görevini üstlenen Ermut, daha sonra sırasıyla proje direktörü, baş proje direktörü ve başkan danışmanı olarak görev yaptı.

ORTADOĞU VE GÜNEYDOĞU ASYA YATIRIMLARINI YÖNETTİ

Ermut, Ajans bünyesinde Ortadoğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinden Türkiye’ye yatırım çekilmesine yönelik projeleri ve muhtelif destek süreçlerini yönetti. 2011 yılında ajans bünyesinde kamu-özel sektör daire başkanlığına atandı ve başkan yardımcısı olarak ajansı temsil etmeye başladı.

DÜNYA YATIRIM AJANLAR BİRLİĞİ BAŞKANI

2015 yılı itibarıyla Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini üstelenen Arda Ermut, aynı zamanda, 130 ülkeden 170 ulusal ve bölgesel yatırım destek ajansını kapsayan çatı kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin de (WAIPA) Başkanlığını yürütüyor. Ermut ayrıca, Viyana Ekonomik Forumu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve SunExpress Havayolu şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor..

ERDOĞAN KURDU

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuştu.

YENİ DÖNEMDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kurulduğu günden bu yana birçok uluslararası yatırımın Türkiye’ye kazandırılmasında önemli rol oynayan kurum, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcılara destek vermeye ve Türkiye’nin yatırım ortamını uluslararası mecralarda tanıtmaya devam edecek.

OFİSİN GÖREVLERİ

Uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, iş birliği yapmak ve Türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak da yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin görevleri arasında yer alıyor.

13 ÜLKEDE TEMSİLCİLİĞİ VAR

Merkezi Ankara’da olan kurumun, İstanbul ofisinin yanı sıra yatırım potansiyeli yüksek olan 13 ülkede temsilciliği bulunuyor. Kurum, İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İtalyanca ve Rusça gibi birçok dilde hizmet verebilen dinamik bir kadroya sahip.

 

 

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