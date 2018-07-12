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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Comcast, Sky için teklifini yükseltti  

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Comcast, Sky için teklifini yükseltti  

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunu satın almak için teklifini yükselttiğini duyurdu.

COMCAST'TEN yapılan açıklamada, 21st Century Fox adlı medya ve eğlence kuruluşunun Sky grubu için çarşamba günü hisse başına 14 sterlin teklif verdiğine değinilerek, Comcast'in ise Sky için hisse başına teklifini 14,75 sterline yükselttiği belirtildi. 

Böylece, Comcast'in Sky'ı satın almak için 34 milyar dolar (26 milyar sterlin) ödeyeceği bildirilen açıklamada, onaylanması halinde satın almanın ekim ayı bitmeden tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. 

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox, Sky grubunu almak için çarşamba günü hisse başına teklifini 10,75 sterlinden 14 sterline yükselttiğini duyurmuştu. 

Comcast, şubat ayında Sky için hisse başına 12,5 sterlin, nisan ayında ise toplam 31 milyar dolar teklif vermişti. 

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), bu yılın başında 21st Century Fox'un, yaklaşık 23 milyon müşterisi bulunan Sky grubunu satın alma girişiminin medyanın çok sesliliği bakımından kamu yararına olmadığı hükmüne varmıştı. 

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