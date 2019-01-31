Çok önemli uyarı! Arabasını bina önüne park edenler dikkat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇok önemli uyarı! Arabasını bina önüne park edenler dikkat
GeriEkonomi Çok önemli uyarı! Arabasını bina önüne park edenler dikkat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
31.01.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Çok önemli uyarı! Arabasını bina önüne park edenler dikkat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok önemli uyarı! Arabasını bina önüne park edenler dikkat

Avukat Osman Solak, Türkiye'de uygulanan parkomat sisteminin yasal olmadığını, Kahramanmaraş dahil birçok ilde bu uygulama da yanlışlık yapıldığını söyledi. Sedik; "Otopark fonunda toplanan paralar katlı otopark inşası için kullanılmalı, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay bu fonları iyi denetlemelidir" açıklamasında bulundu.

Avukat Osman Solak, Türkiye'de uygulanan parkomat sisteminin yasal olmadığını, Kahramanmaraş dahil birçok ilde, otopark fonunda milyonlarca lira olmasına rağmen, katlı otopark inşa etmeyen ilçe belediyelerine müeyyide uygulanmasını istedi. Avukat Osman Solak, caddelerden tahsil edilen paralarında yasal olmadığını savunarak, bu uygulamada yanlışlık yapıldığını dile getirdi.

Avukat Osman Solak, her gün iş yerinin önünde park eden ve parkomat ücreti ödemeyen bir vatandaşın 8 bin 700 lira park borcu bulunduğunu kaydederek, bu ücretlerin yazılmasının da tahsil edilmesinin de kanuni bir dayanağının olmadığını belirtti. Binalar yapılırken belediyelerin otopark durumuna bakarak, binada yeterli otopark alanı yok ise para aldığını ve yakın bölgeye otopark yapmayı taahhüt ettiğini ancak yapmadığını ifade eden Avukat Solak, "Binanın kendisine ait olan, bina sakininin aracını bırakacağı yere bir başkası gelerek park yapamaz. Bunun tahsil kabiliyeti de yoktur. Yasal değildir” dedi.

Çok önemli uyarı Arabasını bina önüne park edenler dikkat


Türkiye'deki parkomatların uygulama sisteminin olmadığını söyleyen Solak, "Birçok ilde bu yanlışlık yapılıyor. Binalar yapılırken, belediyeler otopark durumuna bakarlar. İmar izni verilirken, binanın içinde veya bahçesinde otopark ile ilgili düzenleme yapılıyorsa otopark parası almazlar. Ruhsat alınırken belli bir bölümün otopark için ayrılma imkanı yok ise bunların her daire başına belli bir bedeli vardır. Belediye bu parayı alır ve o bölgelerde otopark yapmayı taahhüt eder. Ama Türkiye'de bu yapılmıyor. Otopark için belli bir bedel alınıyor ancak otopark düzenlemesi yapılmıyor. Binanın önündeki alana vatandaş park edince de ücret yazılıyor. Bu kanuni değildir. Bununla ilgili zaten mahkemeler karar veriyor. İdari mahkemeler birçok kez karar verdi. Bunun uygulanmayacağını söyledi. Bunun zaten yasal bir dayanağı da yok” ifadelerine yer verdi.

Bu yanlış uygulamadan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Solak, şöyle devam etti:
"Belediye bu konuda kendisi aleyhine açılan davaları da kaybetmişken, tüm vatandaşın dava açmasına fırsat vermeden, bu yanlış uygulamadan dönmesi lazım. Yasal olanı da, doğru olanı da budur. Bence Trabzon Caddesi'nde hiçbir yerden para alamazlar. Belediye geçmişte kendi imar sahası içindeki bir yeri otopark olarak düzenler yada bina ruhsat verme işlemi sırasında aldığı yapılmayan otopark parası ile katlı ve kapalı otoparklarda yaptığı yerlerden, ücret alır."

Çok önemli uyarı Arabasını bina önüne park edenler dikkat

"BELEDİYE BİR ALANI KENDİSİ OTOPARK OLARAK DÜZENLER İSE ORALARDAN PARK ALABİLİR İŞLETMEYE DEVREDEBİLİR"

Bu park ücretlerinin tahsil kabiliyeti olmadığını ifade eden Solak, “Binaların kendisine ait olan alanlarda, bina sakinlerinin araçlarını bırakacağı yerden ücret alamazlar. Parkomat ücreti yazılmış olsa bile bunun bir yasal dayanağı olmadığı için tahsil kabiliyeti de yok. Umuma açık otopark olarak bilinen yerlerde yada bir binanın kendisine ait yerlerde başkasının otopark ücreti almasının kanuni dayanağı yoktur. Bu yüzden alamazlar. Belediye bir alanı kendisi otopark olarak düzenler ise oralardan park alabilir işletmeye devredebilir. Vatandaş hakkını arasın. Hukuki mücadelesini versin ki, bir kurumu idare eden yöneticiler yaptıkları hukuka aykırılığın çözüm yolunu bulsunlar” diye konuştu.

Avukat Osman Solak, ayrıca binalarda otopark yeri olmadığı için fonda toplanan paralar ile ilçe belediyelerinin mutlaka mahallelerde kapalı, katlı otoparklar inşa etme mecburiyeti olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef bugün yerel yönetimlere aday olan bütün belediye başkanları vaatleri arasında ilk sırada, otopark ve ulaşıma çözüm getireceği yer alıyor. Ancak ciddi anlamda, otopark fonunda belediyelerin topladığı paralar ile yeterince, toplanan para karşılığı katlı otopark inşa edilmiyor. İçişleri Bakanlığı araç tescillemeye devam ediyor. Büyük şehirlerde her gün yüzlerce araç trafiğe çıkarken, belediyelerin otopark fonunda topladığı paraları başka işlerde emanet hesap ile kullanmaları da kanunsuzdur. Sayıştayda bu paraların başka yerlerde değerlendirilmesine soruşturma açmalıdır" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor