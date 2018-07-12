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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hande FIRAT / BAKÜ
12.07.2018 - 00:40, Son Güncelleme:

'Çok daha seri derleyip toparlar'

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'Çok daha seri derleyip toparlar'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın finans sektöründe geçmişi olduğunu, ayrıca Marmara Üniversitesi’nde bu konunun derslerine girdiğini söyleyerek “Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ekonominin yeni patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için, “Finans sektörü ile hem pratikte hem de teorikte geçmişi var, bu işi çok daha seri derleyip toparlar” dedi.

Yeni sistemdeki ilk kabinesinin bakanları için de, “Bu arkadaşlarımız dünyayı iyi tanıyorlar, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları yok. En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir” diyen Erdoğan, yemin töreninin ardından çıktığı ilk yurtdışı gezi olan Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri sonrasında soruları yanıtladı.

Erdoğan, şöyle konuştu: “Berat Albayrak Bey özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde bu konunun dersine girmiş. Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Maliye ve Hazine Bakanlıkları geçmişte zaten tek bir bakanlıktı ancak sonradan ayrılma süreci oldu. Ama o uygulama fayda getirmedi, zarar getirdi. Bu adımla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak.”

Çok daha seri derleyip toparlar


DÖVİZ VE FAİZ DÜŞECEK
Döviz ve faizdeki yükselişe yönelik soruya ilişkin Erdoğan, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır” dedi. Erdoğan, Mehmet Şimşek’in kabinede yer almamasıyla ilgili yabancı basındaki olumsuz yorumlara yönelik ise şunları söyledi: “Yabancı basının yaklaşımlarına göre hareket etmek doğru bir anlayış değildir. Biz pik yaptığımız zamanda bile hayırlı rüyalar görmemiştir. Onun için biz onların açıklamalarına değil, daima kendi işimize bakalım.”

Kurul atamalarına yönelik olarak ise Erdoğan “Yetki karmaşası olmaz, o konuda hiçbir endişem yok. Kurullar ve kurumların hepsi bana bağlı. Tümünde birer tane vekilim var. İlgi alanları daha çok bakanlıklarla paralellik arz eden konular olacak” dedi.

ERSOY ALANINDA 1 NUMARA PEKCAN'A İNANIYORUM
YENİ kabinede yer alanların dünyayı iyi tanıdığını, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ersoy, turizm sektörü içindeki neredeyse bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi. Ticaret Bakanlığı’na getirdiğimiz Ruhsar Pekcan sektörün içinde bir iş insanı. Kendisine inanıyor, çok şey bekliyorum. ”

KOCA VE SELÇUK SEKTÖRÜN İÇİNDEN GELDİLER
Erdoğan, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ‘Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım, hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim’ dedim. Milli Eğitim Bakanlığı’na da Ziya Selçuk Bey’i getirdik. Onun da akademisyenlik hayatı var ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek” yorumunu yaptı.

ATOM KARINCA VARANK ORGANİZATÖR PAKDEMİRLİ
Gıda Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin babasından genlerine işlemiş bir başarı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk-i idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Yani bugünkü hali ile organizatör. Mustafa Varank’ı zaten tanıyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız ODTÜ mezunu, Amerika’da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır; atom karınca diyebilirsiniz” diye konuştu.

ZÜMRÜT İYİ İSTATİSTİKÇİ KURUM ÇOK BAŞARILI
KABİNE üyelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi: “Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir, kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirdiğimiz Mehmet Kasapoğlu Spor Toto’nun başında idi. Amerika’da eğitim yaptı, Spor Toto’da bize çok ciddi katkıları oldu. Çevre Bakanı Murat Kurum’u Emlak Konut’tan aldık. Onu anlatmaya gerek var mı? Emlak Konut’un Murat Kurum ile nasıl uçtuğunu, güçlendiğini biliyorsunuz. İnsanı ve parayı iyi yöneten bir arkadaşımız.”

 

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