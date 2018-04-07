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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
07.04.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

Çocuklara dijital zekâ

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Çocuklara dijital zekâ

TURKCELL, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyada bilinçli bireyler olması için DQ Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği gerçekleştirdi.

Dijital zekâ (DQ – Digital Intelligence) olarak ifade edilen bu işbirliğiyle çocukların dijital ortamlarda bilinçli hareket etmesi için yeni bir eğitim içeriği hazırlanacak. Söz konusu içerik, Turkcell tarafından Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2018 – 2019 yeni öğretim yılında Türkiye’deki 8-12 yaş arasındaki çocuklara sunulacak. Turkcell, eğitimlerin Türkçe’ye ve ‘Türkleştirilmesi’ konusunda çalışmalar yapacak. Bu eğitimler, Türkiye’nin yanı sıra Türkçe konuşulan diğer ülkeler ile Ukrayna ve Belarus’ta da hayata geçirilecek.

BÜYÜK TEHLİKE VAR

Zirve’de DQ Enstitüsü ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Çocuklarımızın dijital dünyayla kontrolsüz etkileşimi büyük bir tehlike arz ediyor. Çocuklar kendilerine verdikleri zarar ile başkalarına verdikleri zararın farkında olmayabilirler. Özellikle de çocukların sosyal medyada bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde tüm erişime açık olması onların gelişimi için tehlikeli bir durum” dedi. DQ Enstitü ile Dünya Ekonomik Forum’unda tanıştıklarını belirten Terzioğlu, şunları ifade etti: “Biz de Türkiye’de ve dünyada öncü bir şirket olarak Turkcell olarak DQ Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığını bu proje kapsamında bir araya getirdik.”

DQ Enstitüsü Kurucusu ve CEO’su Dr. Yuhyun Park, “DQ Enstitü olarak hedefimiz çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak ve onların dijital dünyada daha sorumlu bireyler olmasına yardım etmek. Çocukların her geçen dijitalleşmesiyle siber risklerle karşılaşma oranı daha da arttı. DQ Enstitü olarak çocukların teknolojinin esiri değil, ustası olması için çalışıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve Stratejiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu da, “Konuyla ilgili ayrı bir ders koymak yerine, mevcut derslerin içerisinde gerekli mesajlar gerekli zamanlarda verilecek” ifadelerini kullandı.

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