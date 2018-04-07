Çocuklara dijital zekâ

Dijital zekâ (DQ – Digital Intelligence) olarak ifade edilen bu işbirliğiyle çocukların dijital ortamlarda bilinçli hareket etmesi için yeni bir eğitim içeriği hazırlanacak. Söz konusu içerik, Turkcell tarafından Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2018 – 2019 yeni öğretim yılında Türkiye’deki 8-12 yaş arasındaki çocuklara sunulacak. Turkcell, eğitimlerin Türkçe’ye ve ‘Türkleştirilmesi’ konusunda çalışmalar yapacak. Bu eğitimler, Türkiye’nin yanı sıra Türkçe konuşulan diğer ülkeler ile Ukrayna ve Belarus’ta da hayata geçirilecek.

BÜYÜK TEHLİKE VAR

Zirve’de DQ Enstitüsü ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Çocuklarımızın dijital dünyayla kontrolsüz etkileşimi büyük bir tehlike arz ediyor. Çocuklar kendilerine verdikleri zarar ile başkalarına verdikleri zararın farkında olmayabilirler. Özellikle de çocukların sosyal medyada bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde tüm erişime açık olması onların gelişimi için tehlikeli bir durum” dedi. DQ Enstitü ile Dünya Ekonomik Forum’unda tanıştıklarını belirten Terzioğlu, şunları ifade etti: “Biz de Türkiye’de ve dünyada öncü bir şirket olarak Turkcell olarak DQ Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığını bu proje kapsamında bir araya getirdik.”

DQ Enstitüsü Kurucusu ve CEO’su Dr. Yuhyun Park, “DQ Enstitü olarak hedefimiz çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak ve onların dijital dünyada daha sorumlu bireyler olmasına yardım etmek. Çocukların her geçen dijitalleşmesiyle siber risklerle karşılaşma oranı daha da arttı. DQ Enstitü olarak çocukların teknolojinin esiri değil, ustası olması için çalışıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve Stratejiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu da, “Konuyla ilgili ayrı bir ders koymak yerine, mevcut derslerin içerisinde gerekli mesajlar gerekli zamanlarda verilecek” ifadelerini kullandı.