Çinlilere İzmir’de daire satıyor

Folkart uzun zamandır İzmir’de gündemde olan bir şirket. İzmir’in en yüksek kulelerini yapan Folkart, bu şehirde yaptığı projelerle adından sürekli söz ettiriyor. Şirketin başında Mesut Sancak var. İzmirli olmasa da İzmir’e aşık bir iş insanı. “İzmir’e geldim, İzmir’e vuruldum, İzmir’den başka yerde de yaşamam” diyen biri. Siirtli, Van’da büyümüş, İstanbul’da iş hayatına başlamış ama kendini İzmir’de patron yapmış, bunla da çok gurur duyuyor. Sancak, İzmir’in geleceğinin çok daha parlak olduğunu anlatıyor.

İzmir gayrimenkul alanında fark attı son dönemde. Global gayrimenkul şirketi Knight Frank en gözde şehirler arasına soktu İzmir’i. Siz bunları öngörmüş müydünüz?

- İzmir’e başka bir iş için gelmiştim yıllar önce. Şehri o kadar çok sevdim ki İzmir’de çalışmak, üretmek, hayatımı burada sürdürmek istedim. Çok avantajlı bir şehir İzmir. İklimi güzel, rüzgarı, havası güzel. Bir saat içinde her yerine gidebiliyorsunuz.

Sizi ne sürekledi İzmir’e?

- 23 yaşında aile işimiz Hedef Ecza Depoları’nın başındaydım. Ailem beni Ege operasyonunu yönetmek için İzmir’e gönderdi. Burada yaşarken yeni bir iş fikri oluştu bende. İstanbul’a dönmek istemedim. İzmir’de inşaat açığı vardı, inşaat şirketi de azdı. İlk projeyi Narlıdere’de yaptım.

OTOYOLUN ETKİSİ

İstanbul’da bir gayrimenkul patlaması oldu. İzmir’i böyle bir tehlike bekliyor mu?

- Bir kere İzmir’de iş yapmak hiç kolay değil. İzmirli kaliteli iş istiyor. İyi işi anlıyor. Parasını iyi projelere yatırıyor. İzmir gayrimenkulde İstanbul gibi olmaz. Şu anda metrekare fiyatları İstanbul’un çok gerisinde ama alan kazanıyor.

İzmir-İstanbul otoyol projesinin ne kadar etkisi oldu?

- Çok etkisi oldu. İzmir’in cazibesi katlandı. Fiyatlar da arttı. İzmir’in daha gidecek çok yolu var.

İzmir’in gecekondu sorunu da bu geçen süre de katlandı.

- Kentsel dönüşüm projelerine ihtiyaç var. Biz belediyeyle birlikte ilk kentsel dönüşüm projemizi yaptık. Bununla da İzmirlilerin kentsel dönüşüme yaklaşımını değiştirdik. İzmir’de de deprem tehlikesi var. Bu yüzden de konutların yenilenme ihtiyacı var.

Yabancılara satış oranınız artıyor mu?

- Son 2 yılda yabancılara satışlarımız çok arttı. 2 yıl önce yüzde 5 idi, şimdi yüzde 45. Almanya’daki Türkler, İranlılar, Ruslar, Çinliler de müşterimiz oldu. Yüzde 45’e çıktık. İstanbul’da maalesef son 5 yılda yabancı yatırımcılar para kaybetti. İzmir’e yatıranlar kazandı. İstanbul’da yatırım için ev alanlar kiraya veremedi evlerini, kiraya verenler de beklediklerini bulamadılar. Dubai Emiri Vega projemizden yatırım amaçlı 47 daire aldı.

Almanya’dan gurbetçiler mi alıyor daha çok?

- Evet. Dönmeyi planlayan ya da yatırım yapmak isteyen gurbetçiler aldıyor. Döviz kurları artık bu yatırımları onlar için çok hesaplı yaptı. Köln’de showroom açıyoruz.

Çeşme’de projeleriniz var. Çeşme Bodrum gibi beton yığınına dönecek endişesi taşıyor musunuz...

- Çeşme’de Bodrum’da yapılan hatalar yapılmayacak, göreceksiniz. Çeşme Türkiye’nin en özel yeri olacak. Bu yüzden de biz de oradayız.

MESUT SANCAK KİMDİR?



SANCAK 1974 yılında Siirt’te doğdu. Yaşamının ilk 10 yılını Van, sonraki 20 yılını İstanbul’da geçirdi. 2004’ten itibaren İzmir’de yaşadı. Çalışma hayatına 8 yaşında babasının yanında başladı. Aile şirketlerinde çalışmayı kendine okul olarak gördü. Hedef Gıda, Hedef Ecza, Hedef Alliance şirketlerinde aktif yöneticilik yaptı. 2004 yılında Hedef Alliance’ın Ege Bölge Genel Müdürü olarak İzmir’e yerleşti. Sancak Ailesi, aynı dönemlerde yeniden yapılandı. Mesut Sancak’ın da aralarında bulunduğu ortaklar, yeni bir yolda yürümeyi tercih etti. Böylece 2006 yılında Saya Grup kuruldu. Bir yandan Saya’nın çalışmalarına katılan Mesut Sancak, diğer yandan Folkart markasını yarattı. Saya Grup bünyesinde Folkart’ın yanı sıra Pharmactive İlaç, Volt Elektrik Motoru Fabrikası, Volt Savunma, Livamine Madencilik yer alıyor... İnci Sancak ile evli olan Mesut Sancak’ın, Kerem, Fırat ve Tarık adlarında 3 erkek çocuğu bulunuyor.