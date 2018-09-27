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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.09.2018 - 01:23, Son Güncelleme:

Çinliler Şahenk'in 'Hyatt'ına talip

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Çinliler Şahenk'in 'Hyatt'ına talip

ÇİNLİ dev Senstone Capital’in Genel Müdürü John Zing, ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi’nde Türkiye ve Çin arasında yapılabilecek işbirliklerini görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

Eski Ekonomi Bakanı ve Çelebi Stratejik Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Işın Çelebi tarafından organize edilen zirveye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. Zirve, Doğuş Grubu’na ait olan İstanbul Taksim’deki Grand Hyatt Otel’de düzenlenirken, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de burada Jhon Zing ile bir araya geldi.

Zirvenin ardından konuşma fırsatı yakaladığımız Senstone Capital Yönetim Kurulu Başkanı John Zing, Türkiye’de yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında da bazı bilgiler verdi.

Hürriyet’e konuşan Zing, Türkiye’de turizm ve gıda alanında 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını, satın almayı planladıkları oteller arasında Grand Hyatt Oteli’n de olduğunu söyledi. Yapılan görüşmelerle ilgili çok ayrıntı veremeyeceğini dile getiren Zing, görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti.

Türkiye’de sadece İstanbul’da değil başka bölgelerde de yatırım ya da satın alma arayışları olduğunu anlatan Zing, “Türkiye Çin için çok uygun bir ülke. Çinliler romantik Türkiye’ye, muhteşem İstanbul’a gelmeyi seviyorlar. Çinliler daha çok tarihi, kültürü, kökü ve hoşgörüsü olan ülkeleri tercih ediyor. Türkiye ticaret yapmak için şu anda çok uygun, gelecekte Türkiye’de çok fazla iş fırsatı çıkacağına inanıyoruz” dedi.


Çinliler Şahenkin Hyattına talip

Senstone Capital Genel Müdürü Jhon Zing ve Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk zirve öncesinde bir süre sohbet etti.

208 MİLYON TL’YE ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2010’da ihale ile satışa çıkardığı Grand Hyatt Otel, 208 milyon TL ile Doğuş Holding bünyesindeki Göktrans şirketinin olmuştu. 14 bin 793 metrekare arazi üzerinde kurulan otelin 360 odası bulunuyor. Havuzu, barı, restoranları, sauna, masaj, solaryum salonları, bulunan otelin 2031’e kadar kullanım hakkı bulunuyordu.

SOHBET EDİP DÖNMEYİN
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da zirvede Çinli yatırımcılara seslenerek, “Türkiye, Çin’e e-vize ile kolaylık sağladı. Vize kolaylığını Çin’in de sağlaması gerekiyor. Bu konuda Çinli firmaların da kendi siyasileri ve bürokratları ile konuşması gerekiyor. Şu anda Çin’in iki şehrinden Türkiye’ye uçuş var. Bu en az 11’e çıkabilir. Biz de uçuşlara destek vermeye hazırız. Buraya geldikten sonra güzel sohbet edip geri dönmemeliyiz. Ben bakan olmamın dışında bir iş adamıyım. Yaptığımız her hareketten bir sonuç çıkarmalıyız” dedi. Türkiye’de mega turizm yatırımı yapılması için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Ersoy, “Yabancıların yapmasını hedefliyoruz. Bakanlık bünyesinde turizm geliştirme fonu da kuracağız. Eğer gerekirse yabancı yatırımcılara belirli bir ölçüde ortak olabiliriz” dedi.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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