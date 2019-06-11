Çinli turist sayısında son 10 yılda %537 artış oldu

Büyükelçi Önen’in, Türkiye ve Çin arasında turizmde yakalanan ivme konusundaki yazısı şöyle:

"İnsanlık tarihinin iki kadim medeniyetinin mirasçısı olan Türkiye ve Çin arasındaki köklü ilişkiler son yıllarda özellikle siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda hızla gelişmeye devam etmektedir. Turizm hiç şüphesiz ki sosyal ve ekonomik alandaki iş birliğimizin en önemli ayağıdır ve insani bağlarımızın pekişmesine yardımcı olmaktadır.

Geçtiğimiz 10 yılda turizm alanında yakaladığımız ivmeden esasen memnuniyet duymaktayız. 2008 yılında Türkiye'ye 61 bin Çinli turist gelirken, bu rakam 2018 yılında 400 bine yaklaşarak rekor kırmıştır. Çinli turist sayısında son 10 yılda yaşanan bu artış yüzde 537’ye tekabül etmektedir. Esasen sadece 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında artış yaşanmıştır. 2019 yılının ilk dört ayına ilişkin güncel rakamlar ülkemize gelen Çinli turist sayısındaki artış eğiliminin devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Turizm konusunda yakalanan bu ivmenin temelinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere çizdiği vizyonla ortaya çıkan ve ÇHC Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping tarafından da paylaşılan 1 milyon Çinli turist hedefi yatmaktadır. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda Çinli turist sayısını artırmak için ülkemizin tanıtımına büyük önem veriyoruz. 2018 yılını Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kutladık. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl boyunca Çin genelinde sergiler, konserler, turizm fuarlarına katılım ve Türk yemekleri haftaları gibi 60’ın üzerinde etkinliğe imza attık.

Türkiye'nin Çin'de tanıtılması noktasında geleneksel yöntemlerin yanı sıra "Türkiye’yi Çinlilerin gözünden tanıtma" anlayışını benimseyerek Çin’deki “influencer” olarak tabir edilen internet ünlüleri, gazeteciler ve sanatçılardan oluşan ve takipçi sayıları 20-25 milyonları bulan 8 ayrı grubu ülkemizin farklı güzelliklerini keşfedebilmeleri için Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu illerimizi ve UNESCO dünya mirasları listesinde yer alan Göbeklitepe’yi kapsayan ziyaret programlarıyla ülkemizde ağırladık. Türkiye’nin güzelliklerine hayran kalan bu grupların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar da özellikle Çin kamuoyu nezdinde de ülkemizin tanıtıma somut katkı sağlamıştır.

Ayrıca 2018 yılında Büyükelçiliğimizin organize ettiği bir program dâhilinde Çinli müzeci ve sanat tarihçilerinden oluşan bir grup 7 şehrimizde bulunan 32 müzemizi ziyaret etmiştir. Söz konusu grubun ülkemizden birinci elden edindiği bilgiler vasıtasıyla müzelerimizin sesli anlatımlarının yapıldığı bir mobil uygulama oluşturup bunu Çinli turistlerin kullanımına sunduk.

Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısını daha da artırabilmek ve Liderlerin belirlediği 1 milyon hedefine ulaşabilmek için iki ülke arasındaki doğrudan uçuş sayısında da kayda değer artışlar yaşanması gerekmektedir. Bu kapsamda Türkiye ve Çin sivil havacılık kurumları arasında iş birliklerini artırmaya yönelik geçtiğimiz yıl başlattığımız girişimlerimiz bu yıl sonuç vermeye başlamıştır.

Çin’in China Southern Havayolları geçtiğimiz yıl başlattığı Pekin-İstanbul seferlerinin ardından bu yıl Mayıs ayında Wuhan-İstanbul seferlerini başlatmıştır. Buna ek olarak Nisan ayında Sichuan Havayolları Chengdu-İstanbul uçuşlarına başlamıştır. Temmuz ayında ise yine başka bir Çinli firma olan Lucky Air’in Kunming-İstanbul’a uçuşlarına başlaması gündemdedir.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası, millî gururumuz, THY'nin hâlihazırda devam eden Pekin, Şanhay, Guangzhou, Hong Kong ve Taipei uçuşlarına ek olarak Çin’in farklı şehirlerine de uçmaya başlaması için çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda İstanbul’dan Xian ve Xiamen şehirlerine bu yıl içerisinde uçuşlara başlanması için girişimlerimiz yoğun bir tempoda devam etmektedir. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Türkiye ve Çin arasında açılmasını hedeflediğimiz yeni doğrudan hatlarla mevcut yolcu kapasitesine denk bir kapasitenin daha eklenmesini beklemekteyiz.

Çin’de devam eden tanıtım faaliyetlerimiz ve ülkelerimiz arasında artan hava yolu trafiği sayesinde Çinli turist sayısında 2019 yılı hedefimiz 500 bin rakamına ulaşmak olacaktır.

Çinli turist sayısında hızlı bir artış yaşansa da Çin turizm pastasının büyüklüğü düşünüldüğü zaman ülkemizin bu alanda kat edebileceği daha çok yol olduğu görülmektedir. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılına ilişkin verilerine göre 130 milyonun üzerinde Çinli yurtdışına seyahat gerçekleştirmiş ve Çinli turistler bu seyahatler için yaklaşık 258 milyar dolar harcamışlardır. Çinli turistler 2018 yılında kişi başına 3049 dolar ile dünyanın en çok para harcayan turistleri olmuşlardır. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler ise ortalama 678 dolar harcamışlardır.

Bu rakamlar bize, ülkemize gelen Çinli turist sayısının artırılması için çok büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Turist başına düşen harcama miktarını artırmayı hedefleyen ülkemiz için de Çinli turistlerin önemli katkı sağlayacağı açıktır.

Daha fazla Çinli turisti ülkemize çekebilmek için turizm sektörümüzün bir strateji belirlemesi ve bu doğrultuda somut adımlar atması gerekmektedir. Öncelikle Türk turizm sektörünün Çinli turistin profilini iyi analiz etmesi ve bu doğrultuda ürün geliştirmesi önem arz etmektedir. Zira Çinli turistlerin, Türkiye’ye gelen genel turist anlayışından farklı beklentilere sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’ye gelen turistlerin büyük kısmı yaz aylarında deniz, kum ve güneş turizmini tercih ederken, Çinli turistler aksine daha çok kültür ve tarih turizmine ilgi duymaktadırlar. Örneğin Çinli turistlerin beklentilerini tespit etmek üzere yapılan bir ankette Çinliler seyahate gittikleri ülkelerde en çok doğal güzellikler ve eşsiz mekânları görmek istediklerini belirtmişlerdir.

Dünyaca ünlü birçok doğal güzelliğinin yanında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarının Çinli turistler için önemli bir cazibe merkezi olduğunu fark etmemiz gerekmektedir. Çinli turistlerin seyahat alışkanlıkları göz önünde bulundurularak oluşturulacak kültür, tarih ve gastronomi turizmine yönelik programlar hem görece daha az turist alan şehirlerimizde turizmin gelişmesini sağlayacak, hem de nispeten daha az turist gelen kış ve ilkbahar aylarında otellerimizin doluluk oranlarının artmasına katkıda bulunacaktır.

Bunların yanı sıra insan kaynağı ve teknik altyapı alanlarında da atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Öncelikli olarak ülkemizde Çince bilen tur rehberi sayısının hedeflerimizle uyumlu şekilde artırılması gerekmektedir. Bu alandaki kapasite açığını gidermek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın başlattığı girişimlere özel sektörümüzün de katkı vermesi yerinde olacaktır.

Türkiye’yi ziyaret eden Çinli dostlarımızın aktardığı bir diğer nokta da ülkemizde Çin mutfağına yönelik restoranların çok fazla bulunmamasıdır. Çinlilerin geleneksel beslenme alışkanlıklarına bağlı oldukları göz önüne alınarak ülkemizde daha çok sayıda nitelikli Çin restoranının açılması ve otellerde Çin mutfağından yemeklerin menüye eklenmesi şüphesiz Çinli turist sayısının artmasına katkı sağlayacaktır.

Tüm dünyanın da şahitlik ettiği gibi Çin’de son yıllarda online ödeme sistemleri konusunda büyük bir devrim yaşanmaktadır. Bu anlayışla, Turizm sektörümüzün online ödeme sistemleri alanında da kendilerini yenilemeleri yerinde olacaktır. Nakit ya da banka kartı taşıma ihtiyacını ortadan kaldıran ‘karekodlu’ ödeme sistemlerini hayatın her alanında kullanabilen Çinliler, yurtdışında da hayatlarını kolaylaştıran bu ödeme sistemine erişmeye devam etmek istemektedirler. Bu bağlamda ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Çinli Alipay şirketinin ülkemizde faaliyete başlayacak olmasını memnuniyet verici bir gelişmedir. Karekodlu ödeme sistemleri konusunda çalışmalarına devam eden Türk bankalarının da bu alana katılmalarıyla birlikte Çin ve Türkiye arasında online ödemeler alanında büyük bir koordinasyon ve iş birliği sağlanacaktır. Karekodlu online ödeme araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hem ülkemizin popülaritesinin artmasına katkı sağlayacak hem de Çinli turistin seyahat tercihlerinde Türkiye’yi ön plana çıkaracaktır.

Çin’de her geçen gün daha fazla genişleyen orta sınıfla birlikte Çin vatandaşlarının yurtdışı seyahatlerine ve alışverişe bütçelerinden ayırdığı pay da artmaktadır. Son yıllarda alışveriş tercihlerinde daha kaliteli ürünlere yönelen Çinli turistler için ülkemiz, kaliteli Türk ve dünya markalarına erişebilecekleri birçok alışveriş merkeziyle büyük imkânlar sunmaktadır. Çince işaret, tabela ve dokümanlar hazırlanmasının yanı sıra Çince konuşabilen satış elemanlarının da alışveriş merkezlerinde bulunması hiç şüphesiz Çinli turistlerin alışveriş için de ülkemizi tercih etmesine katkı sağlayacaktır.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi olarak göreve başladığım günden bu yana mesai arkadaşlarımla birlikte Türkiye’nin tanıtımına yönelik gerçekleştirmekte olduğumuz yoğun faaliyetlerin ülkemize gelen Çinli turist sayısında kayda değer artışlarla sonuçlandığını görmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.

İki ülke liderinin ortak vizyonları çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da bu alanda koymuş olduğumuz 1 milyon Çinli turist hedefimize ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi yinelemek isterim.

Turizm sektörümüzün tespit ve önerilerimizi dikkate alarak Çin pazarı için yeni ürünler geliştirmesi ve somut adımlar atmasıyla birlikte 1 milyon Çinli turist hedefinin de üzerine kolaylıkla çıkılabileceğimizi ve orta vadede birkaç milyon Çinli turisti ülkemizde ağırlayabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye’de mükemmel bir tatil yapmanın verdiği mutlulukla ülkelerine dönen Çinli turist sayısının artması da hiç şüphesiz ikili ilişkilerimizin ve insani bağlarımızın daha da gelişmesi için önemli bir itici güç olacaktır."