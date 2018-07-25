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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
25.07.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Çinli Reanda Türkiye pazarına giriyor

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Çinli Reanda Türkiye pazarına giriyor

Denetim, vergi, danışmanlık ve yatırım danışmanlığı alanlarında dünyanın önemli şirketlerinden Reanda International, Türkiye'de Reanda Turkey markasıyla Türkiye pazarına giriyor.

DÜNYADA 31 ülkede üyesi, 60 ülkede temsil ofisi bulunan küresel denetim, vergi ve danışmanlık ağı Reanda International, Reanda Turkey markasıyla Türkiye pazarına girdi. Yapılan açıklamda; bağımsız denetim, danışmanlık, vergi, hukuk ve mali müşavirlik, yatırım ve birleşme-satın alma alanlarında hizmet sunacak olan Reanda Turkey, sektörde kısa sürede ilk 10'a girmeyi hedefliyor. Şirket küresel ağının Avrupa Bölge Başkanlığını hedefleyen Reanda Turkey, ayrıca Çin ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde güvenilir bir iş ortağı olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet sunacak

Yeni yapılanmada Türkiye Yönetici Ortağı Bora Akgüngör olurken, Tayfun Zaman, Dr. M. Fevzi Toksoy ve Dr. Mehmet Ali Demirkaya kurucu ortaklar olarak görev aldı.

Ağın yeni bir üyesi olmalarına rağmen Reanda International’ın büyüme stratejisinin önemli parçası olduklarını ifade eden Bora Akgüngör, Reanda Turkey ağının 'Avrupa Strateji Çalışma Grubu' ve 'Yeni İpek Yolu Projesi (Belt and Road Initiative - BRI) Görev Gücü' kurucu üyeleri arasına davet edilmelerini Türkiye’nin büyük ve dikkat çeken potansiyeline bağladı.

Türkiye’nin Reanda International için en önemli pazarların başında geldiğine dikkat çeken Akgüngör, "Türkiye, dünyanın en büyük on yedinci ekonomisi olarak, Yeni İpek Yolu Projesi gibi küresel ekonomiyi derinden etkileyecek atılımlardan faydalanma potansiyeli en yüksek ülkedir. Reanda Turkey ekibi ise ülkemizin bu potansiyele ulaşmasında etkin bir araç, bir kaldıraç olmak için çalışmaktadır" dedi.

KÜRESEL BİLGİ BİRİKİMİ, SEKTÖRE TAZE KAN OLACAK

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, farklı kültürden doğan yepyeni bir küresel ağın sunacağı hizmet anlayışı ve çeşitliliğin, sektöre taze kan olacağını ifade eden Akgüngör, "Doğu ve Batı iş dünyasının buluştuğu, iş yaptığı ve alternatif çözümlerin üretileceği bir ofis olacağımızı düşünüyoruz. Genç bir küresel ağın parçası olmak, rekabette bizleri daha güçlü kılacaktır" dedi.

Akgüngör, başta Çin, Japonya ve Güney Kore olmak üzere Asya kıtasında son 50 yılda yakalanan büyüme, finansal ve ticari yaşamda doğuya kayan bir dönüşüme neden olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin bu dönüşümde ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek, hak ettiği payı alması gerekiyor. Doğu ile entegrasyonda, ülkemizin her alanda kuracağı güçlü iş birlikleri ile bu bütünleşme, daha sağlıklı ve verimli olacaktır. Bu anlamda Çin’in denetim ve danışmanlık alanındaki en güçlü küresel ağının ülkemizde temsil edilmesi Asya ile geliştirilecek ilişkilerde önemli rol oynayacaktır".

 

 

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