Çin’e Türk çıkarması!

Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde fuara 44 Türk firması katıldı. Bağımsız katılan 12 firma ile birlikte toplam sayı 56’ya ulaştı. Şangay’da 3-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuarda, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Baran Çelik, “Türkiye ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştiren otomotiv sektörü olarak 2019 yılında da 14. şampiyonluğa çok yakınız. 2023 yılında yaklaşık 44 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefledik” dedi.

Çelik konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyada otonom, elektrikli, yapay zekaya sahip, birbiri ile bağlantılı ve paylaşımlı araç kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Otomotiv sektöründeki global oyuncuların pek çoğunun üretim yaptığı Çin de 81.5 milyar dolarlık ithalatı ile pek çok ülke için olduğu gibi Türkiye için de önemli hedef pazarlar arasında yer alıyor. Tedarik sanayinde de 30 milyar dolar ithalatı olan Çin pazarı, bizim için önemli. İnanıyoruz ki; Automechanika Şangay Fuarı’na katılan Türk firmaları, Türk otomotivinin Çin otomotiv sektörü için en doğru partnerlerden biri olacağını gösterecektir. Zaten kurdukları verimli iş bağlantıları da bunların göstergesi.”