Çin'de üretilen Tesla Model 3 araçlarına vergi muafiyeti uygulanacak

Tesla Çinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'de üretilen Tesla Model 3 araçları vergi muafiyeti için Çin Sanayi Bakanlığından onay aldı. Teslimatlar YAKINDA denildi.

Aralık ayı başında bakanlık, Şangay'da üretilen Model 3 aracını devlet sübvansiyonu uygulanması önerilen araçlar listesine aldığını açıklamış, Tesla da Kasım ayında söz konusu modelin teslimatının Ocak 2020'de başlamasının beklendiğini duyurmuştu.

Bunun yanında son veriler, Çinin Kasım ayında ABD'den rekor düzeyde 2.6 milyon ton soya fasulyesi satın aldığını gösterdi. Söz konusu gelişme, iki ülke arasında varılan geçici ticaret anlaşmasının ardından ithalatın hızla arttığına işaret ederken, anlaşma kapsamında Pekin ABD'den tarım ürünleri satın alımını gelecek iki yıl içinde 32 milyar dolara çıkarma sözü vermişti.

Kasım ayında ABD'nin tarım ithalatı artmasına rağmen, Brezilyanın da aynı dönemde Çine 3.9 milyon ton soya fasulyesi sattığı belirtildi. ABD'nin henüz Çinin en büyük tarım ürünleri sağlayıcısı Brezilyayı geçemediğine işaret eden veriler, Çinin bu dönemde soya fasulyesi ithalatının yıllık bazda yüzde 53.7 arttığını gösterdi.