Çin'de otomobil satışları geriledi
Çin'de otomobil satışları Ağustos'ta yüzde 6.9 gerileyerek art arda 14 aydır düşüş kaydetti.
Çin'de otomobil satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %6.9 gerileyerek art arda 14. ayda düşüş kaydetti.
Ağustos ayında otomobil satışlarında görülen daralma, Temmuz ayındaki %4.3, Haziran ayındaki %9.6 daralmayı izliyor. Satışlarda geçen yıl ekonomik büyümenin yavaşlaması ve ABD ile ticaret savaşı nedeniyle 1990'lardan bu yana ilk yıllık daralma yaşanmıştı.
Çin Otomobil İmalatçıları Derneği (CAAM) verilerine göre dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de yeni elektrikli araç satışları (NEV) Ağustos'ta %15.8 gerileyerek art arda ikinci ayda düşüş kaydetti.
Çin'de NEV satışları Temmuz'da %4.7 gerileyerek Ocak 2017'den bu yana ilk düşüşü kaydetmişti.
NEV satışları, otomobil piyasasının geneli daralsada geçen yıl yaklaşık %62 artmıştı.
NEV'ler arasında şarjlı hibrit, yalnızca akülü elektrikli araçlar ve hidrojen yakıt hücreli araçlar bulunuyor.
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