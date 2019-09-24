Çin para politikasında acele etmiyor
Çin Merkez Bankası Başkanı Gang "Para politikasında büyük çaplı gevşeme adımları atma konusunda acele etmiyoruz" dedi.
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, yetkililerin ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıyla başa çıkmak için para politikasında büyük çaplı gevşeme adımları atma konusunda aceleci olmadığını belirtti.
Yi, hâlâ büyük politika alanı bulunduğunu, ancak bunun "değerinin bilinmesi" gerektiğini belirtti.
Yi, negatif faiz oranları söylemlerinin olduğu bir ortamda bazı kişilerin başlıca ekonomilerin para politikası araçlarını tüketebileceğinden endişelendiğini de sözlerine ekledi.
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