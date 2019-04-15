Çin ihtiyatlı para politikasına devam edecek
Çin ekonomisinin ilk çeyrekte bazı olumlu değişiklikler gösterdiğini söyleyen Çin Merkez Bankası ihtiyatlı para politikasını yeniden teyit etti.
Çin Merkez Bankası (PBOC) Çin ekonomisinin ilk çeyrekte bazı olumlu değişiklikler gösterdiğini belirterek, ihtiyatlı para politikası ile devam etme ve bankalararası piyasaya oldukça bol likidite sağlama taahhütlerini tekrarladı.
PBOC para politikası komitesinin üç ayda bir toplanmasının ardından internet sitesinde yaptığı açıklamada, istikrarlı büyümeyi sürdürmeye çalışan yetkililerin riskleri azaltmak için para politikası, maliye politikası ve diğer politikalar arasındaki koordinasyonu güçlendireceğini belirtti.
PBOC'nin yaptığı açıklamaya göre yuan temelde sabit tutulacak.
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