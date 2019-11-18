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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
18.11.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Çin 2015'ten bu yana ilk kez faiz oranını düşürdü

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Çin 2015'ten bu yana ilk kez faiz oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası (PBOC) 2015'ten bu yana ilk kez kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürdü. PBOC'un bu faiz indirimi piyasalara politika yapıcıların yavaşlayan büyümeyi canlandırmak için adım atmaya hazır oldukları sinyali verdi.

PBOC yedi günlük ters repo faiz oranını %2.55'ten %2.50'e indirdi.

Çin tahvil piyasasını destekleyen bu adım, PBOC'un 5 Kasım'da, 2016'dan bu yana ilk kez bir yıllık orta vadeli borç verme (MLF) faizini düşürmesinden 2 hafta sonra geldi.
Her iki faiz indirimi de Çin'in yeni gösterge temel kredi faiz oranını (LPR) düşürme ihtimalini artırabilir.

LPR, MLF oranıyla bağlantılı ve her ayın 20'sinde açıklanıyor. LPR faiz kotasyonları, merkez bankasının açık piyasa operasyonlarında oluşan faizlere
dayandırılıyor.

Bir yıllık yeni LPR yüzde 4.25'de bulunurken, beş yıllık LPR yüzde 4.85 seviyesinde bulunuyor.

Analistlere göre bu beklenmeyen indirim, PBOC'un yüksek enflasyonunun ekonomiye yeni destek verilmesini önleyeceğine yönelik yatırımcı endişelerini azaltmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Commerzbank ekonomist Zhou Hao, ters repo faiz oranındaki indirimin "şu an için büyüme yanlısı politikaya öncelik vermek için bazı küçük ayarlamaların yapılması" dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda politika değişikliğine işaret ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyüme, yaklaşık otuz yılın en düşük seviyesine geriledi ve kredi büyümesi ve sanayi üretimi gibi son veriler ekonominin yavaşlamaya devam ettiğini gösteriyor.

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