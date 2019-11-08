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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.11.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Çeyrek altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 8 Kasım Cuma güncel yarım, gram ve tam altın fiyatları

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Çeyrek altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 8 Kasım Cuma güncel yarım, gram ve tam altın fiyatları

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu haftanın son işlem gününde en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle düğün ve davetlerin yoğunlaştığı hafta sonu öncesi hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar, gram ve çeyrek altının alış fiyatını akşam saatlerinde yoğun şekilde sorgulamaya başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? Gram altın ne kadardan alınıyor? İşte, Kapalıçarşı'da yarım, gram ve tam altın fiyatlarında son durum.

Piyasaların son günü olan cuma sabahı altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla güne başladı. 272,5 lira seviyesinde hareket eden gram altın, hareketini ekonomi grafiklerinde gün boyu sürdürdü. Mesai bitiminde işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ise Kapalıçarşı'da günü yüzde 1,49 azalışla 270,40 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altında son durum ne? Yarım altın ne kadar? İşte, 8 Kasım Cuma anlık altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI PİYASALARI NE KADARDAN KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 düşüşle 270,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,30 274,50 270,20 270,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.808,00 1.829,00 1.781,00 1.802,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 246,50 250,50
Lira (Tam) Ziynet 1.767,00 1.787,00 1.740,00 1.760,00
Yarım Ziynet 883,00 893,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 442,00 447,00 435,00 440,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altının gram fiyatı yeni günün ilk dakikalarında 271 lira seviyesinde işlem gördü.

Çeyrek altının satış fiyatı 448 liradan satılırken, 439 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 897 liradan işlem görürken, 875 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1845 liradan satılırken, 1818 liradan geri alındı.

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