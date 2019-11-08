Çeyrek altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 8 Kasım Cuma güncel yarım, gram ve tam altın fiyatları
Altın fiyatlarının ne kadar olduğu haftanın son işlem gününde en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle düğün ve davetlerin yoğunlaştığı hafta sonu öncesi hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar, gram ve çeyrek altının alış fiyatını akşam saatlerinde yoğun şekilde sorgulamaya başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? Gram altın ne kadardan alınıyor? İşte, Kapalıçarşı'da yarım, gram ve tam altın fiyatlarında son durum.
Piyasaların son günü olan cuma sabahı altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla güne başladı. 272,5 lira seviyesinde hareket eden gram altın, hareketini ekonomi grafiklerinde gün boyu sürdürdü. Mesai bitiminde işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ise Kapalıçarşı'da günü yüzde 1,49 azalışla 270,40 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altında son durum ne? Yarım altın ne kadar? İşte, 8 Kasım Cuma anlık altın fiyatları.
ALTIN FİYATLARI PİYASALARI NE KADARDAN KAPATTI?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 düşüşle 270,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,30 274,50 270,20 270,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.808,00 1.829,00 1.781,00 1.802,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 246,50 250,50
Lira (Tam) Ziynet 1.767,00 1.787,00 1.740,00 1.760,00
Yarım Ziynet 883,00 893,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 442,00 447,00 435,00 440,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Altının gram fiyatı yeni günün ilk dakikalarında 271 lira seviyesinde işlem gördü.
Çeyrek altının satış fiyatı 448 liradan satılırken, 439 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 897 liradan işlem görürken, 875 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1845 liradan satılırken, 1818 liradan geri alındı.
ANLIK ALTIN FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle