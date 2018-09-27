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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
BİLECİK (AA)
27.09.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Ceviz üreticileri ayılardan şikayetçi

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Ceviz üreticileri ayılardan şikayetçi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki ceviz üreticileri, ağaçlarına zarar veren ayılardan şikayetçi.  Bilecik'teki bazı köylerde ceviz üreticileri, ayıların ağaçlarına verdiği zararlar nedeniyle zor günler yaşıyor

İlçenin, Derecikören, Büyük Susuz, Küçük Susuz, Hamidiye, Söğütcük, Çukurören ve Kasımlar köylerinde ayıların ceviz ağaçlarına zarar vermesi nedeniyle üreticiler zor günler geçiriyor.

Bazı bölgelerde kovanlara da saldıran ayılar yüzünden bal üreticileri de mağdur durumda.

Derecikören'de çiftçilikle geçimini sağlayan Hamdi Yazıcı (53), kiraz ve vişneden sonra hasat döneminde ayıların cevizlere zarar verdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Cevizler on yılda yetişiyor, zararımız çok. Bu zararı nasıl karşılayacağız bilmiyoruz, buna nasıl bir çare bulunur onu da bilmiyoruz. Ayılar mahsulleri yedikleri gibi ağaçları da kırıyorlar. Bu ürünlere bir yıl boyunca bakıyoruz. İlçemizin birçok köyünde aynı durum var. Bazen geceleri bekliyoruz ama olmadığımız dönemlerde gelip zarar veriyorlar. Köylüler olarak çok mağdur durumdayız, vursan vuramıyorsun, önüne çıksan çıkamıyorsun. Herkeste bir korku var."
Mustafa Topçu da ayıların 7 dönüm arazideki 20 yıllık ceviz ağaçlarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Ayıları vursan vuramıyorsun, cezası büyük. Tek başımıza korkudan bahçelere gidemiyoruz. Her an karşımıza çıkacakmış gibi. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız." diye konuştu.

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