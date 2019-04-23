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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.04.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Çeşme’ye 23 Nisan akını

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Çeşme’ye 23 Nisan akını

HAFTA sonu tatilini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile birleştirenler, Çeşme’ye akın etti. Otellerde boş yer kalmazken, esnafın yüzü güldü. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Açık otellerin neredeyse hepsi yüzde yüze yakın doluluk yaşadı. Aileler, çocuklarına ödül gibi tatil yaptırdı" dedi.

Turizmin cazibe markezlerinden İzmir’in Çeşme ilçesi hafta sonu tatilini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile birleştiren tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye’nin her yerinden turlar ya da kendi imkanlarıyla Çeşme’ye gelen tatilciler, sıcak havanın tadını çıkardı.

Otellerde boş oda bulunamazken özellikle Alaçatı Mahallesi’nin sokakları insan kalabalığıyla doldu taştı.

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "23 Nisan haftasında Çeşme’de yaz yoğunluğu yaşadık. Hava da çok güzeldi. Tüm tatilciler pazartesi günü tatil olmamasına rağmen çocuklarıyla birlikte cuma gününden başlayıp, salıya kadar otellerimize yoğun talepte bulundu. Açık otellerin neredeyse hepsi yüzde yüze yakın doluluk yaşadı. Aileler, çocuklarına ödül gibi tatil yaptırdı" dedi.

ESNAF DA TATİLCİ DE MEMNUN

Alaçatı’da sebze tezgahı açan Sevil Kıymık, "Alaçatı çok kalabalık. Biz de tezgahımızı açtık. Vatandaşların ilgisi taze bitkilere, insanlar doğallıktan yana olduğu için büyük ilgi gösterdiler" dedi. Büfe sahibi Volkan Dağdeviren de "Sezon yavaş yavaş başladı. Ot Festivali’yle güzel bir hafta geçirdik. 23 Nisan tatilinde de canlılık arttı. Alaçatı dünyaca ünlü. Esnaf olarak tatil günlerinden çok memnunuz. Tatil günleri artarsa daha da memnun olacağız. Biz hizmet için buradayız" diye konuştu.

Tatil için Çeşme’yi tercih edenlerden Ayşe Güvercin, "Biz iki günlük turla Ankara’dan geldik. Günlerimiz eğlenceli geçti. 23 Nisan tatilinden de faydalandık. Çok memnun kaldık. Alaçatı’yı çok sevdik, kendine özgü şirin bir yer" derken Emre Ürer de "Cuma günü İstanbul’dan geldik. 23 Nisan tatilini fırsata çevirdik. Fırsat bulduğumuz zamanlarda geliyoruz. Burayı seviyoruz, tarihi dokusu hoşumuza gidiyor. Mutluyuz burada olduğumuz için" dedi.

 

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