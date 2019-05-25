Çeşme'de rezervasyonlar yüzde 70'e ulaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇeşme'de rezervasyonlar yüzde 70'e ulaştı
GeriEkonomi Çeşme'de rezervasyonlar yüzde 70'e ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
25.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Çeşme'de rezervasyonlar yüzde 70'e ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çeşme'de rezervasyonlar yüzde 70'e ulaştı

Çeşme'de, bayram tatilinin 9 gün olması turizmciyi sevindirirken, otellerde bayram rezervasyonlarının şimdiden yüzde 70 doluluk oranına ulaştı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve tatil kararının erken açıklanmasının rezervasyonları olumlu etkilediğini vurgulayarak, bayram tatili rezervasyonlarında şimdiden yüzde 70 doluluğu bulduklarını söyledi.

"BAYRAMLA BAŞLAYACAK SEZON KASIM AYI SONUNA KADAR SÜRECEK"

9 günlük bayram tatilinin Çeşme'ye de, İzmir'e de, Türkiye'ye de çok iyi geleceğini ifade eden Belge, "Geçmiş yıllarda, Kurban Bayramı'na göre, Ramazan Bayramı'nda son dakikalarda yatak satıyorduk, ama şu anda, Ramazan Bayramı'na daha yaklaşık iki hafta olmasına rağmen, satışlarımız gayet iyi. Sadece bizim otelimizde değil, Çeşme'deki diğer işletmelerden de aynı duyumları alıyoruz. 2019'un ilk bayramı, çok iyi geçeceğine inandığımız 2019 sezonunun habercisi oldu. Satışlarımız, hızla ilerliyor. Sabahtan akşama satış rakamlarımız değişiyor. Bayramla beraber başlayacak sezonumuz, öyle tahmin ediyorum ki, Kasım ayının sonlarına kadar devam edecek. Bilindiği gibi, Çeşme'de, Ekim ve Kasım aylarında hava çok güzel oluyor. 2018 yılı ve daha öncesine baktığımızda, bu bayramda ve 2019 sezonunda, çok daha doluluğun yaşanacağı, nitelikli turistin geleceği ve en önemlisi yabancı turistin de tercihinin Çeşme olacağını düşünüyorum. Öyle sanıyorum ki, sezon sonunda durum değerlendirmesi yaptığımızda, gözlemlerimizin ne kadar doğru olduğunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"REZERVASYONLAR 9 GÜNE YAYILIYOR"

Bayram tatili rezervasyonlarının sadece 1-2 güne sıkıştırılmadığını 9 güne yayıldığını belirten Belge, "Diğer turistik otellerle de görüşüyoruz. Rezervasyon yoğunluğu, 1-2 güne sıkışmıyor. 9 günlük tatile yayılıyor. Çeşme'de genel bir yoğunluk olacak. Kışın yoğun iş temposundan bunalan insanlar, bu bayram tatili ile stresten kurtulacaklar. Öyle gözüküyor ki Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı'nı aratmayacak. Veriler onu gösteriyor. Ayrıca geçmiş yıllarda bayram yoğunluğu nedeniyle yaşanan sıkıntıların bu yıl yaşanmayacağını söyleyebiliriz. Belediye Başkanımız Ekrem Oran ile geçenlerde bir toplantı yaptık. Göreve başlayalı kısa bir süre oldu. Kendisinden her şeyi, bir anda bekleyemeyiz. Ama altyapı ve temiz su sorununu bildiği için, bir bypass çözümü ile bayram tatili yoğunluğunda bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi" diye konuştu.

"ÇEŞME'NİN TEK HEDEFİ İÇ PAZAR OLMAMALI"

2019 yılının, 2018 yılına göre çok daha iyi geçeceğinin altını çizen Orhan Belge, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim her yıl uyguladığımız erken rezervasyonlarımız var. Bu yıl erken rezervasyonlarımız, yüzde 8-9'lardan birdenbire yüzde 15'lere çıktı. Çok yoğun talep geldi ve bütün oteller, belli bir noktada erken rezervasyonları kapattı. Bu da 2019 yılı için iyi bir gösterge. Güzel olan, yabancı turist sayısında da ciddi bir yükselme var. Ben yaklaşık on yıldır söylüyorum, Çeşme'nin tek hedefi iç pazar olmamalı. İç pazar ve dış pazar birlikte hedeflenmeli. Biz geçmişte bunu Çeşme'de yaşadık. İkisi birbirinden ayrılmaz. Bana göre hedef, yüzde 50-50 olmalı. Eğer bu hedefe ulaşamıyorsak, yüzde 30-70 olmalı. Bundan beş sene önce yabancı turist yüzde 5'lerdeydi. Şimdi yüzde 25'lere yükseldi. Tabi bu rakama yükselmede fuarlarda yaptığımız tanıtımın da büyük etkisi var."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Oraya yoğun ilgi... Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı!
Artış yaşandı! İlk 4 ayda bir önceki seneyi geçti
Huawei'yle ilgili yeni gelişme: Üretimi durdurdu
Üretimini 4 katına çıkardı... Elektrik mühendisi ’Çuval’la para kazanıyor