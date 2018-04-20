Çeşme-Alaçatı ‘Terminal’in
TURİZM kenti İzmir’in Çeşme ve Alaçatı ilçelerinin sivil hava ulaşım ihtiyacını karşılayacak havalimanı için açılan ihalede en yüksek teklifi, Terminal Yapı ve Ticaret AŞ verdi. İhale sonucu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın onayıyla kesinlik kazanacak.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ihale için 25 firmanın dosya satın aldığı açıklanırken, ihaleye biri teşekkür mektubuyla TAV Holding olmak üzere, beş firma katıldı.
Dış zarfları açılan ve değerlendirilen Türkseven Turizm İnşaat ve Ticaret AŞ, İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi-İntekar Ortak Girişimi ile Dere Construction Taahhüt AŞ’nin teklifleri, ihale dosyasındaki eksiklikler nedeniyle kabul edilmedi.
İhalede geriye kalan tek firma Terminal Yapı ve Ticaret AŞ’nin ise yıllık net satışların yüzde 20.20 tutarına tekabül eden kira taahhüdü sunduğu açıklandı.
İhale Komisyonu Başkanı Cengiz Kurt, komisyonca onaylanan ihale kararının bakanlıkça onaylandıktan sonra kesinleşeceğini söyledi.
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