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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.02.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Çerkezköy nüfusuyla 5 ili geride bıraktı

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Çerkezköy nüfusuyla 5 ili geride bıraktı

Trakya'nın önemli sanayi bölgelerinden olan Çerkezköy'de nüfus artışı devam ediyor. Çerkezköy, Gümüşhane, Kilis, Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u nüfus rakamlarıyla geride bıraktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki organize sanayi bölgeleri, hem yatırımcıyı hem de iş arayanı ilçeye çekiyor. Her geçen gün büyümeye devam eden Çerkezköy'ün nüfusu, iş imkanları dolayısıyla giderek artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları''na göre, Çerkezköy'ün nüfusu 166 bin 789'a yükseldi.

İLGİ GÖREN BİR BÖLGE

Nüfus bakımından Gümüşhane (162 bin 748), Kilis (142 bin 541), Ardahan (98.907), Tunceli (88 bin 198) ve Bayburt (82 bin 274) illerini geride bırakan Çerkezköy'deki en büyük sanayi alanlarından birisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık bin 250 hektar alanı ile Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul'a yakınlığı, ulaşım olanakları ilgi gören bir bölge olarak öne çıkıyor.

Yerli-yabancı yatırımcıların üretimleri ve ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkısıyla öne çıkan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden yapılan ihracatlar da göz dolduruyor.

"NÜFUS BİR YIL İÇİNDE 8 BİN 858 KİŞİ ARTTI"

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çerkezköy'ün nüfusunun 1 yıl içinde 8 bin 858 kişi artarak 166 bin 789'a yükseldiğini belirtti.

Akay, Trakya'nın en hızlı büyüyen ilçesi Çerkezköy'de sanayi kuruluşlarının ciddi çekim merkezi oluşturduğunu söyledi.

Çerkezköy'ün artık bir sanayi kenti olduğunu vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Trakya'nın en hızlı büyüyen ilçesi Çerkezköy ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir artış var. Çerkezköy 166 bin 789 nüfusa ulaştı. Kendi sınırlarında 3 organize sanayi bölgesi ve 4 binin üzerinde sanayi kuruluşu ile büyüme hızını bugüne taşıdı. Sanayi kenti olmamız nedeniyle ciddi bir çekim merkezi haline geldi ve bu çekim merkezinin bugünkü sanayi kimliği İstanbul'dan buralara sanayi kuruluşlarının gelmesi ile bu nüfusa ulaştık. Açıklanan nüfusla beraber Trakya bölgesinin en hızlı büyüyen ilçesi konumundayız."

"BÖLGE GENELİ YILLIK 3,6 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ"

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 252 firmanın yer aldığı bölgede 77 bin işçiye istihdam sağlandığını söyledi.
Çerkezköy OSB'nin Türkiye'nin toplam ihracat rakamlarına ciddi katkı yaptığını ifade eden Sözdinler, "Organize sanayi bölgemiz, yıllık ihracat rakamı ile Türkiye'nin ihracat rakamına katkı sağlıyor. Bölge geneli yıllık 3,6 milyar dolar ihracat yapıyoruz." dedi.

Amaçlarının Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine ulaşmasına Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi olarak katkı sunmanın yanında, yüksek teknoloji üretimleri de desteklemek olduğunun altını çizen Sözdinler, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız ihracata katkıda bulunalım derken yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesini desteklemektir. Kilo bazında ihracat miktarımız maalesef çok düşük 1,6 -1,7 dolar gibi kilo başına ürün satıyoruz. Bunu yükseltmemiz lazım. Bu ancak yüksek teknoloji ürünleriyle başarabiliriz. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerindeki ihracattaki payı yüzde 3,5 civarında bunu minimum yüzde 9-10 seviyelerine çıkartmamız lazım. Eğer bunu başarabilirsek ihracatta da bir patlama yaşayabiliriz." diye konuştu.

Sözdinler, organize sanayi bölgesinin kurulduğunda tekstil bölgesi olmasına rağmen bölgenin beyaz eşya ve ilaç üretim üssü haline geldiğine vurgu yaptı.

BÖLGEDE İŞSİZLİK ORANI ÇOK DÜŞÜK

Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin sağladığı istihdamla hem ülke hem de bölgesine büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Asgari ücret artışını sanayici açısından da normal bulduğunu anlatan Sözdinler, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Asgari Ücret Komisyonu ile devlet bir rakam belirledi ve yaklaşık yüzde 26 gibi bir artış oldu. Olaya iki yönden bakmak lazım. Bir sanayici yönünden, iki çalışan yönünden. Çalışan yönünden yüzde 26 oranı bile bence daha düşük daha fazla yapılması gerekirdi. Ancak sanayi açısından ise yüzde 26 maliyetleri artırıcı bir etken oldu. Bu denge meselesi. Yüzde 26’yı sanayi açısından normal buluyorum. İşçi kesimi, çalışan kesim açısından pek yeterli bulmuyorum ancak Türkiye şartları göz önünde alınırsa denge sağlandığına inanıyorum. İşsizlik oranları ülke genelinde kasım ayı rakamları açıklandı. Çerkezköy açısından sevindirici haber var. 252 firma ve 77 bin çalışanımız var. İşsizlik oranı Çerkezköy’de yüzde 3-3,5 civarlarında seyrediyor. Bu çok sevindirici, çünkü biz organize sanayi bölgesi gelişmekte olan dinamik bir bölge ve devamlı da en fazla göç alan bölge."

Çerkezköy nüfusuyla 5 ili geride bıraktı

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Son 24 saatte ne oldu? (02.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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