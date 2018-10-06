Çelikte ABD’nin yerini Avrupa aldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
06.10.2018 - 00:35, Son Güncelleme:

Çelikte ABD’nin yerini Avrupa aldı

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Çelikte ABD’nin yerini Avrupa aldı

ABD başta olmak üzere dünya çapında artan korumacılık eğiliminden en çok etkilenen çelik sektörü, tüm bu yaşanan gelişmelere rağmen 2018’in ilk 9 ayında ihracatta yüzde 25.4’lük büyüme yakaladı.

Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar doları buldu. Çelik sektörünün 9 aylık ihracatı, en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı. Türk çelik sektörü bu süreçte ABD’ye ihracat hacminin azalmasından kaynaklanan boşluğu, Avrupa ülkeleri ile kapattı.

200 ÜLKEYE SATIYOR

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün başarısının altında yatan en önemli faktörün, kaliteli ve standartlara uygun üretim, rekabetçi fiyatlar ve erken teslimatla gerçekleştirilen ihracat olduğunu söyledi. Aslan, çelik sektörünün, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu anlaşmasının da gerektirdiği gibi devletten herhangi bir teşvik almayan ve talep etmeyen bir sektör olduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Çelik ihracatımızın daha iyi bir noktaya gelmesinin önünde duran en büyük engel, dünyada artan korumacılık önlemleridir. En önemli ihracat pazarlarımız arasında yer alan başta ABD ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi de içine alarak uygulamaya başladığı korumacılık önlemleri karşısında ülke olarak muafiyet kazanmamız en büyük beklentimizdir. Türk çelik sektörü inşaat çeliğinden yassıya, borudan profile kadar kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla ürettiği ürünlerini 200 ülkeye ihraç ediyor.
Sektörümüz ihracatının yüksek olduğu bölgeler arasında yer alan Kuzey Amerika’da korumacılık önlemleri hakim. Orta Doğu’da ise devam eden siyasi karışıklık kadar, bölgede artan çelik üretimi de ihracatımızın düşmesine neden oluyor. İthalatlarında payımızın nispeten daha az olduğu Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika bölgelerine yönelerek bu pazarlarda ihracatımızı daha artırmak istiyoruz.”

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