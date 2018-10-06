Çelikte ABD’nin yerini Avrupa aldı
ABD başta olmak üzere dünya çapında artan korumacılık eğiliminden en çok etkilenen çelik sektörü, tüm bu yaşanan gelişmelere rağmen 2018’in ilk 9 ayında ihracatta yüzde 25.4’lük büyüme yakaladı.
Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar doları buldu. Çelik sektörünün 9 aylık ihracatı, en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı. Türk çelik sektörü bu süreçte ABD’ye ihracat hacminin azalmasından kaynaklanan boşluğu, Avrupa ülkeleri ile kapattı.
200 ÜLKEYE SATIYOR
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün başarısının altında yatan en önemli faktörün, kaliteli ve standartlara uygun üretim, rekabetçi fiyatlar ve erken teslimatla gerçekleştirilen ihracat olduğunu söyledi. Aslan, çelik sektörünün, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu anlaşmasının da gerektirdiği gibi devletten herhangi bir teşvik almayan ve talep etmeyen bir sektör olduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Çelik ihracatımızın daha iyi bir noktaya gelmesinin önünde duran en büyük engel, dünyada artan korumacılık önlemleridir. En önemli ihracat pazarlarımız arasında yer alan başta ABD ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi de içine alarak uygulamaya başladığı korumacılık önlemleri karşısında ülke olarak muafiyet kazanmamız en büyük beklentimizdir. Türk çelik sektörü inşaat çeliğinden yassıya, borudan profile kadar kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla ürettiği ürünlerini 200 ülkeye ihraç ediyor.
Sektörümüz ihracatının yüksek olduğu bölgeler arasında yer alan Kuzey Amerika’da korumacılık önlemleri hakim. Orta Doğu’da ise devam eden siyasi karışıklık kadar, bölgede artan çelik üretimi de ihracatımızın düşmesine neden oluyor. İthalatlarında payımızın nispeten daha az olduğu Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika bölgelerine yönelerek bu pazarlarda ihracatımızı daha artırmak istiyoruz.”
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