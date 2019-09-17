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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Çelik ihracatçıları Almanya'ya çıkarma yapacak

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Çelik ihracatçıları Almanya'ya çıkarma yapacak

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "Almanya'da düzenlenecek etkinlik, Türk çelik sektörü açısından önemli bir buluşma olacak. Etkinliğin yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturma açısından büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Almanya'nın Düsseldorf kentine, SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (IREPAS) Toplantısı ile eş zamanlı olarak sektörel ticaret heyeti düzenleyecek.

ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük altıncı çelik ihracatçısı Türkiye, Almanya çıkarmasına hazırlanıyor. Birlik, 22-24 Eylül'de gerçekleştirilecek SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı'yla eş zamanlı olarak Almanya'ya sektörel ticaret heyeti düzenleyecek. Söz konusu heyete, 30 firmadan 46 kişi katılacak.

Sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren organizasyonlardan biri olan konferansta, çelik piyasalarındaki son gelişmeler masaya yatırılacak. Konferans kapsamında Türk çelik ihracatçıları da dünyanın önde gelen ithalatçıları ve ham madde tedarikçileriyle buluşacak, yapacakları birebir görüşmelerle yeni iş bağlantısı imkanları yakalayacak.

Organizasyona 42 farklı ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, Almanya'da düzenlenecek etkinliğin Türk çelik sektörü açısından önemli bir buluşma olacağını vurgulayarak, üç gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türk çelik sektörünün dünyanın çok farklı yerlerinden gelecek temsilcilerle bir arada olacağını belirten Aslan, "Etkinliğin yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturma açısından büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı. 

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