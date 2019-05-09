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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

ÇAYKUR yaş çay alımlarına yarın başlayacak

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ÇAYKUR yaş çay alımlarına yarın başlayacak

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim "10 Mayıs itibarıyla kampanyayı açıyoruz. Yarından itibaren alıma başlayacağız. Birinci sürgün kotasını dönüm başına 500 kilogram olarak belirledik" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR'da düzenlediği basın toplantısında, yaş çay alımı için hazır olduklarını ifade etti. 

Fabrikalarda tüm çalışmaların tamamlandığını dile getiren Alim, "ÇAYKUR, bin 314 memur, bin 422 daimi kadrolu işçi, 8 bin 932 mevsimlik personelle kampanyaya girecek. İnşallah bir sıkıntı çekmeden, üreticilerle karşılıklı iyi niyetle bu yılı neticelendirmeye çalışacağız." dedi. 

Alim, 780 bin 849 dekar alanda, 196 bin 350 üreticinin üretim yapacağını belirterek, şöyle devam etti: 

"Geçen yıl 732 bin ton yaş çay aldık. Özel sektörün çay alımında yavaş gitmesi nedeniyle üretici ÇAYKUR'u seçti. Bugün itibarıyla 35 bin ton kuru çay satışı yaptık. Stoklarımız 70 bin ton seviyesinde. 1,5 ton kuru çay ihracatı yapıldı. Soğuk çayda 30 milyon litre satış yapıldı. 50 devlet kuruluşuna 60 tona yakın kuru çay satışı yapıldı. Bu kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı, SGK ve askeri kurumlar var." 

Kaliteye önem vereceklerini ifade eden Alim, "Üreticilerimiz daha güzel çay satacak. Üreticiyle yöneticilerimiz iç içe olacak. Amacımız kaliteli çay almak, çayın geleceğini kurtarmak. Bu niyetle başlangıç yapacağız." diye konuştu. 

Alim, çayın yabancı işçilere toplatılmasının kaliteyi bozduğunu, verimin de azaldığını dile getirdi. 

Yusuf Ziya Alim, "10 Mayıs itibarıyla kampanyayı açıyoruz. Yarından itibaren çay getirilirse alıma başlayacağız. Birinci sürgün kotasını dönüm başına 500 kilogram olarak belirledik. Birinci sürgündeki çay kaliteli olursa ikinci çaydaki kotamız da yüksek olabilir ancak kaliteli çay alamazsak ikinci sürgünde kotayı kurum lehine telafi etmek zorundayız." dedi. 

Alımlara büyük olasılıkla bölgenin tamamında aynı anda başlayacaklarını, bu yıl 4. sürgün çay gelmeyeceği için yaş çayda biraz azalma beklediklerini söyledi. 

RANDEVU SİSTEMİ DEVAM EDİYOR 

Randevu sistemini kaldırmadıklarını belirten Alim, şunları kaydetti: 

"Üreticilerimizden çay bahçesi 5 dekardan az olanlar haftada en az 3 gün, 5 ile 10 dekar arası olanlar 4 gün, 10 dekardan fazla olanlar ise haftada 6 gün çay satabilecek. Herkes çayını kendisine verilen sürede taze olarak toplayabilecek. Randevulu sistemi kaldırmıyoruz. Üreticilerin istekleri doğrultusunda değiştirdik ve esneterek daha uzun vadede toplamalarına imkan sağladık." 

Geçen yıl 910 kilogram beyaz çay alımı yapıldığını dile getiren Alim, "Kampanya ile beraber beyaz çay alımına da başlayacağız. Yaş çay kilogram fiyatının belirlenmesiyle beyaz çayın fiyatını da belirlemiş olacağız. Gelecek hafta fiyatın açıklanmasını bekliyoruz." diye konuştu. 
Alim, yarından itibaren ihtiyaç çerçevesinde mevsimlik işçi alımına da başlanacağını bildirdi. 

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