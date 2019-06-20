Çatalca Çevre Yolu hafta sonu açılıyor

İSTANBUL Havalimanına erişimi kolaylaştıracak metro güzergahından Gayrettepe hattının 2020’de işletmeye açılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çatalca çevre yolunun da tamamının bu hafta sonu hizmete gireceğini söyledi. Turhan, 3 katlı büyük İstanbul Tüneli ile ilgili de, “Projelendirme faaliyeti bitti. Metro ve karayolu protokol taslağı hazırlandı. YİD modeli ile ihaleye çıkacağız” dedi.

METRO 2020 YILINDA

İstanbul Havalimanı, ilk etabının nisan ayında tam anlamıyla hizmete girmesine karşın iç hatlarda 21 bin 709, dış hatlarda ise 60 bin 172, toplamda 81 bin 881 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Bakan Turhan şunları söyledi; “Havalimanımız, iç hatlarda 3 milyon 145 bin 882, dış hatlarda 9 milyon 164 bin 891, toplamda ise 12 milyon 310 bin 773 yolcu ağırladı. Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları bir yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37.5 kilometre ve 9 istasyon olarak yer teslimi 9 Aralık 2016 tarihinde yapılarak işe başlandı. İşin ikinci etabı İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 31.5 kilometre. 7 istasyon olarak yer teslimini ise bu yıl 14 Mart’ta yaparak işe başlandı. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro hattını 2020 yılında, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro hattının ise 2022 yılında işletmeye açmayı planlıyoruz.

YASSİÖREN ÇALIŞMASI

Karayollarında da Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk-Işıklar yolu üzerinden yapılan 2x3 şeritli karayolu ile havalimanına ulaşılabilecek. Kuzey Marmara otoyolunun İstanbul kuzey çevreyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu) ve Mahmutbey-Odayeri bağlantı yolu ile Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden 22 kilometrelik 2x4 şeritli bir bağlantı yolundan da havalimanına ulaşmak mümkün olacak. Büyükçekmece-Çatalca ve Saray yönünden 2x3 şeritli ve 25 kilometre uzunluğundaki yol ile havalimanına ulaşmak mümkün. Kuzey Marmara otoyolunun Çatalca-Yassıören arası yapım çalışmaları devam ederken Çatalca çevre yolu üzerinden geçici bağlantısını 16 Mart’ta açmıştık. Çatalca çevre yolunun tamamını da bu hafta sonu hizmete açacağız.”

142 KM’LİK YOL KALDI

KUZEY Marmara otoyolu projesinde şu ana kadar 398.4 kilometrelik yolun 256 kilometresini vatandaşların hizmetene sunduklarını kaydeden Bakan Turhan, “Geriye kalan yaklaşık 142 kilometrelik yolu da yakın zamanda tamamlayarak hizmete vereceğiz. Bu proje içerisinde yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, konumu itibarıyla büyük bir öneme sahip. Kent içine girmemesi gereken ve İstanbul trafiğini her geçen gün daha da çekilmez hale getiren ağır taşıtları İstanbul trafiğinden aldı ve İstanbul trafiğine de önemli ölçüde rahatlama sağladı. Artık yük trafiği İstanbul içinden neredeyse tamamen çekildi” diye konuştu.