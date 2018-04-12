CANLI- Bodrum'da dev zirve başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriCANLI- Bodrum'da dev zirve başladı
GeriEkonomi CANLI- Bodrum'da dev zirve başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
12.04.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

CANLI- Bodrum'da dev zirve başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CANLI- Bodrum'da dev zirve başladı

Bodrum ekonomisi, gayrimenkul ve turizm yatırımlarının yükselme potansiyelinin mercek altına alınacağı “Bodrum Ekonomi Zirvesi” Herodot Kültür Merkezi’nde başladı. Zirvede şehrin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri paylaşılıyor.

Hürriyet Gazetesi tarafından Nef ve Çağdaş Holding sponsorluğunda Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Ekonomi Zirvesi iki oturumdan oluşuyor.CANLI- Bodrumda dev zirve başladı
Bodrum Ekonomi Zirvesi’nde ilk oturum Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Panelde Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuşuyor. Bodrum’daki gayrimenkul projeleri ve turizm yatırımlarının öne çıkacağı oturumda özellikle yaz aylarında artan nüfus ile ilgili çözüm önerileri paylaşılıyor.

CANLI- Bodrumda dev zirve başladı

Zirvede ilk konuşmayı e Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yapıyor.

5 MİLYAR DOLARLIK TURİZM YATIRIMI
Açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yapıldı. Bu kadar Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Bodrum’un nasıl yönetildiğini bilmek lazım. Ülkemize gelen her turistin bu şehri yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Maalesef konaklama sektörü ile turizm karıştırılıyor. Biz turizm yapıyoruz. İniyor uçaklar otele gidiliyor ve turist hiç otelden çıkmıyor. Ama Bodrum böyle bir yer değil. Dünya markaları buraya geliyor. 5 milyar dolarlık turizm yatırımı yapılıyor” dedi.

Kocadon, “Ne yatırımcının karşısındayız ne de Bodrum’un kimliğini kaybetmesine neden olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapacağız. Yolu sevgiden geçen insanların buluşma noktasıdır Bodrum” dedi.

CANLI- Bodrumda dev zirve başladı


İki oturumdan oluşan Bodrum Ekonomi Zirvesi’nde ilk oturum Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde düzenleniyor. Panelde Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuşuyor. Bodrum’daki gayrimenkul projeleri ve turizm yatırımlarının öne çıkacağı oturumda özellikle yaz aylarında artan nüfus ile ilgili çözüm önerileri paylaşılıyor.

MAVİ VE YEŞİL BİRLEŞTİRMELİ
Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu, “Bodrum’da yapacağımız her çalışmayı çok detaylı ve yeniden kurgulayarak planlamalı. Bunu yaparken de Aydın, Denizli gibi bölgeleri dikkate almalıyız. Bu kıyıları nasıl kurgulayacağız diye düşünmemiz lazım. Bu coğrafyalarda bir zamanlar felsefe varmış. Kırsal yaşam ve tasarım varmış.

Bizim gelecek kurgusunda kültürel coşkuyu yeniden keşfederek tasarım ilkesi olarak ele almalıyız. Etkileşimin gücünü de kullanmalıyız. Sadece kıyıya ilişkin planlama değil kıyı ve kır ile etkileşimini incelemeliyiz. Mavi ve yeşili gelecek yaşamın yeniden tasarlanmasından nasıl kullanabiliriz ve kültürü ele alarak sektörleri etkileşim içerisine alarak yapmalıyız.

CANLI- Bodrumda dev zirve başladı


Geçmişten geleceğe aktaracağımız çok şey var. Bodrum’un bir etkileşim planı hazırlaması gerekiyor. Kıyı, kent ve kır nasıl etkileşime girecek buna bakmalıyız. Sadece gayrimenkul ve turizm yatırımı ile değil yeni kalkınma modelini nasıl ortaya çıkarabiliriz diye düşünmeliyiz. Kentsel dönüşümün üçüncü sürecini yaşıyor Türkiye kentleri ve İstanbul’un nerede olduğunu biliyoruz. Hiç de iyi değil. Şimdi kıyısal dönüşümü konuşma zamanı geldi. Tasarım ilkelerini birlikte tartışmalıyız. Kentlerde yaptığımız imar planları ile buraları planlayamayız” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Rezervasyonlar katlandı, rekor kırıldı! Artış durmuyor...

Brent petrolün varili 72,17 dolar

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?