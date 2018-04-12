CANLI- Bodrum'da dev zirve başladı
Bodrum ekonomisi, gayrimenkul ve turizm yatırımlarının yükselme potansiyelinin mercek altına alınacağı “Bodrum Ekonomi Zirvesi” Herodot Kültür Merkezi’nde başladı. Zirvede şehrin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri paylaşılıyor.
Hürriyet Gazetesi tarafından Nef ve Çağdaş Holding sponsorluğunda Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Ekonomi Zirvesi iki oturumdan oluşuyor.
Bodrum Ekonomi Zirvesi’nde ilk oturum Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek.
Panelde Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuşuyor. Bodrum’daki gayrimenkul projeleri ve turizm yatırımlarının öne çıkacağı oturumda özellikle yaz aylarında artan nüfus ile ilgili çözüm önerileri paylaşılıyor.
Zirvede ilk konuşmayı e Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yapıyor.
5 MİLYAR DOLARLIK TURİZM YATIRIMI
Açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yapıldı. Bu kadar Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Bodrum’un nasıl yönetildiğini bilmek lazım. Ülkemize gelen her turistin bu şehri yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Maalesef konaklama sektörü ile turizm karıştırılıyor. Biz turizm yapıyoruz. İniyor uçaklar otele gidiliyor ve turist hiç otelden çıkmıyor. Ama Bodrum böyle bir yer değil. Dünya markaları buraya geliyor. 5 milyar dolarlık turizm yatırımı yapılıyor” dedi.
Kocadon, “Ne yatırımcının karşısındayız ne de Bodrum’un kimliğini kaybetmesine neden olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapacağız. Yolu sevgiden geçen insanların buluşma noktasıdır Bodrum” dedi.
İki oturumdan oluşan Bodrum Ekonomi Zirvesi’nde ilk oturum Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde düzenleniyor. Panelde Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuşuyor. Bodrum’daki gayrimenkul projeleri ve turizm yatırımlarının öne çıkacağı oturumda özellikle yaz aylarında artan nüfus ile ilgili çözüm önerileri paylaşılıyor.
MAVİ VE YEŞİL BİRLEŞTİRMELİ
Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu, “Bodrum’da yapacağımız her çalışmayı çok detaylı ve yeniden kurgulayarak planlamalı. Bunu yaparken de Aydın, Denizli gibi bölgeleri dikkate almalıyız. Bu kıyıları nasıl kurgulayacağız diye düşünmemiz lazım. Bu coğrafyalarda bir zamanlar felsefe varmış. Kırsal yaşam ve tasarım varmış.
Bizim gelecek kurgusunda kültürel coşkuyu yeniden keşfederek tasarım ilkesi olarak ele almalıyız. Etkileşimin gücünü de kullanmalıyız. Sadece kıyıya ilişkin planlama değil kıyı ve kır ile etkileşimini incelemeliyiz. Mavi ve yeşili gelecek yaşamın yeniden tasarlanmasından nasıl kullanabiliriz ve kültürü ele alarak sektörleri etkileşim içerisine alarak yapmalıyız.
Geçmişten geleceğe aktaracağımız çok şey var. Bodrum’un bir etkileşim planı hazırlaması gerekiyor. Kıyı, kent ve kır nasıl etkileşime girecek buna bakmalıyız. Sadece gayrimenkul ve turizm yatırımı ile değil yeni kalkınma modelini nasıl ortaya çıkarabiliriz diye düşünmeliyiz. Kentsel dönüşümün üçüncü sürecini yaşıyor Türkiye kentleri ve İstanbul’un nerede olduğunu biliyoruz. Hiç de iyi değil. Şimdi kıyısal dönüşümü konuşma zamanı geldi. Tasarım ilkelerini birlikte tartışmalıyız. Kentlerde yaptığımız imar planları ile buraları planlayamayız” dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle