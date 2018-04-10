Bodrum masalı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla ilinde 164 bin nüfus ile en kalabalık ilçe Bodrum oldu. Ancak birçok ünlünün yaşamaya başladığı ilçe bir anda mimarların, avukatların ve serbest çalışanların da gözdesi oldu. İlçenin nüfusunun yaz aylarında 1.5 milyona yaklaştığını anlatan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Nüfusumuz TÜİK verilerinin çok üzerinde. Çünkü insanlar burada 7 ay yaşıyor. Yerleşim yeri olarak burayı göstermiyor. Büyükşehir yasası nedeniyle yeterli ödenek alamıyoruz. Bodrum’daki birçok belde artık mahalle oldu. Bu koca şehri ben ve muhtarlar yönetiyoruz” dedi.

2018 yazında turizmin eski günlerine döneceğini dile getiren Mehmet Kocadon, şu bilgileri verdi: “Bu yıl Avrupalıların tekrar Bodrum’a geri döndüğünü gözlemliyoruz. Özellikle Polonya gibi ülkelerden de turist sayısının arttığını gözlemliyoruz. Bir önceki yıla göre yüzde 25’lik bir artış bekleniyor. En çok turist çektiğimiz yıl 2012’ydi. Toplamda 1.3 milyon turist ağırladık. Bu rakam geçen yıl 780 bine geriledi. Şimdi tekrar 1 milyona ulaşacağız.” Bodrum’da nüfusun artmasıyla birlikte okul, hastane ve konut yatırımlarının da arttığına dikkat çeken Mehmet Kocadon, “Bugün Bodrum’da 5 milyar dolarlık turizm yatırımı devam ediyor. 44 tane 5 yıldızlı otel bulunuyor” dedi.

LELEG YÜRÜYÜŞ YOLU’NA İLGİ VAR

BODRUM’da turizmi 12 aya yayma çalışmaları bulunduğunu anlatan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, “Turizm trendlerine bakıldığında spor amaçlı seyahat sayısının hızla arttığını gözlemliyoruz. Dünyada spor turizminin büyüklüğü 180 milyar dolar. Dünyada 20 milyon kişinin yürüyüş turizmi yaptığı tahmin ediliyor. Bodrum Leleg Yürüyüş Yolu ile ilk hedefimiz bu turizmden yüzde 5 pay almaktır. Bu tür projelerin sayısını arttıracağız. Yürüyüş Yolu’na ilgi büyük” dedi.

NÜFUS DA YATIRIM DA HIZLA ARTIYOR

BODRUM’da son yıllarda nüfusun artmasıyla birlikte iş yeri sayısının da hızla yükseldiğini dile getiren Bodrum Ege Ajans sahibi Arif Karvar, “Bodrum’a yerleşenler yeni iş yerleri açıyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, restorandan hazır giyime kadar birçok alanda yeni yatırımlar yapılıyor, mağazalar açılıyor. Şehrin ekonomik hayatı artık 12 ay boyunca canlı kalıyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde faaliyet gösteren özel okullar, özel hastaneler artık Bodrum’da yer kapmaya çalışıyor. Bunun önümüzdeki yıllarda da hızla artacağını ve Bodrum’a olan ilginin süreceğini tahmin ediyoruz” dedi.