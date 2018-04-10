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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU-EKONOMİ ZİRVESİ
10.04.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Bodrum masalı

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Bodrum masalı

Nejat İşler, Özlem Tekin, Adriana Lima, Kate Moos... Kimi yaz-kış Bodrum’da yaşıyor, kimi yaz tatili için geliyor... TÜİK verilerine göre Muğla’nın 164 bin nüfuslu ilçesi Bodrum’un ünü ülke sınırlarını aştı. Mimarlar, avukatlar ve serbest çalışanların göç ettiği Bodrum, aylık ortalama 550 bin nüfusa ulaştı. Bodrum şimdi de özel okulların, hastanelerin ve inşaat şirketlerinin gözdesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla ilinde 164 bin nüfus ile en kalabalık ilçe Bodrum oldu. Ancak birçok ünlünün yaşamaya başladığı ilçe bir anda mimarların, avukatların ve serbest çalışanların da gözdesi oldu. İlçenin nüfusunun yaz aylarında 1.5 milyona yaklaştığını anlatan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Nüfusumuz TÜİK verilerinin çok üzerinde. Çünkü insanlar burada 7 ay yaşıyor. Yerleşim yeri olarak burayı göstermiyor. Büyükşehir yasası nedeniyle yeterli ödenek alamıyoruz. Bodrum’daki birçok belde artık mahalle oldu. Bu koca şehri ben ve muhtarlar yönetiyoruz” dedi.

2018 yazında turizmin eski günlerine döneceğini dile getiren Mehmet Kocadon, şu bilgileri verdi: “Bu yıl Avrupalıların tekrar Bodrum’a geri döndüğünü gözlemliyoruz. Özellikle Polonya gibi ülkelerden de turist sayısının arttığını gözlemliyoruz. Bir önceki yıla göre yüzde 25’lik bir artış bekleniyor. En çok turist çektiğimiz yıl 2012’ydi. Toplamda 1.3 milyon turist ağırladık. Bu rakam geçen yıl 780 bine geriledi. Şimdi tekrar 1 milyona ulaşacağız.” Bodrum’da nüfusun artmasıyla birlikte okul, hastane ve konut yatırımlarının da arttığına dikkat çeken Mehmet Kocadon, “Bugün Bodrum’da 5 milyar dolarlık turizm yatırımı devam ediyor. 44 tane 5 yıldızlı otel bulunuyor” dedi.

LELEG YÜRÜYÜŞ YOLU’NA İLGİ VAR

BODRUM’da turizmi 12 aya yayma çalışmaları bulunduğunu anlatan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, “Turizm trendlerine bakıldığında spor amaçlı seyahat sayısının hızla arttığını gözlemliyoruz. Dünyada spor turizminin büyüklüğü 180 milyar dolar. Dünyada 20 milyon kişinin yürüyüş turizmi yaptığı tahmin ediliyor. Bodrum Leleg Yürüyüş Yolu ile ilk hedefimiz bu turizmden yüzde 5 pay almaktır. Bu tür projelerin sayısını arttıracağız. Yürüyüş Yolu’na ilgi büyük” dedi.

NÜFUS DA YATIRIM DA HIZLA ARTIYOR

BODRUM’da son yıllarda nüfusun artmasıyla birlikte iş yeri sayısının da hızla yükseldiğini dile getiren Bodrum Ege Ajans sahibi Arif Karvar, “Bodrum’a yerleşenler yeni iş yerleri açıyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, restorandan hazır giyime kadar birçok alanda yeni yatırımlar yapılıyor, mağazalar açılıyor. Şehrin ekonomik hayatı artık 12 ay boyunca canlı kalıyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde faaliyet gösteren özel okullar, özel hastaneler artık Bodrum’da yer kapmaya çalışıyor. Bunun önümüzdeki yıllarda da hızla artacağını ve Bodrum’a olan ilginin süreceğini tahmin ediyoruz” dedi.

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