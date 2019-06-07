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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.06.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Çalışanları ilgilendiriyor! İşçiye erken ödeme kararı

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Çalışanları ilgilendiriyor! İşçiye erken ödeme kararı

Bir işveren, işten çıkan işçisinin borcunu ödemek için telefonunu sattığını arabuluculuk görüşmelerinde öğrenmesi üzerine, 3 ay sonra verilmesi kararlaştırılan alacağını bir gün sonra ödedi.

Bir işveren, işten çıkan işçisinin borcunu ödemek için telefonunu sattığını arabuluculuk görüşmelerinde öğrenmesi üzerine, 3 ay sonra verilmesi kararlaştırılan işçinin alacağının tamamını bir gün sonra ödedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen ve 1 Ocak 2018'de uygulamaya konan arabuluculukla işçiler alacaklarına kısa sürede kavuşuyor, işverenin sorunu da barışçıl ortamda çözülüyor. Arabuluculuk görüşmeleri sırasında örnek anlaşmalar da yaşanıyor.

Bu kapsamda, işten çıkan bir işçi, arabuluculuk görüşmelerinin ikinci oturumuna geç kaldı. Görüşmeleri yöneten arabulucunun, işçiye geç kalacağını neden bildirmediğini sordu. Bunun üzerine işçi, bankaya olan borcunu ödeyemediği için zor durumda olduğunu belirtti.

ankanın borcunu ödemediği takdirde evine icra göndereceğini bildirdiğini aktaran işçi, cep telefonunu satarak borcunu ödediğini, bu nedenle haber veremediğini söyledi.

Yaşananlara şahit olan işveren ise 3 ay sonra ödemeyi kararlaştırdığı işçinin alacaklarını daha önce ödemeyi taahhüt etti. İşçinin tüm alacaklarının bir gün sonra ödenmesiyle yaşanan mağduriyet çözüme kavuşturuldu.

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