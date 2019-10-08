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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
CEYHUN KUBURLU
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bursa’da 1600 kişiye istihdam sağlıyor

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Bursa’da 1600 kişiye istihdam sağlıyor

1977 yılında Bursa’da Altan Eker tarafından temelleri atılan Eker Süt Ürünleri, bugün ayran markası ile öne çıkıyor. Bursa’daki üretim tesisinde 1600 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “Son 20 yıldır Eker olarak tonaj bazında yıllık ortalama yüzde 15 oranında büyümeye devam ediyoruz” dedi.

YAKLAŞIK 42 yıl önce Bursa’da otomotiv şirketlerine ayran üretmek için Altan Eker tarafından temelleri atılan Eker Süt Ürünleri, bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı. Bursa Mustafakemalpaşa’daki tesislerinde 250 bin ton kapasite ile üretim yaptıklarını anlatan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, markanın kuruluşunu ve büyüme sürecini şöyle anlattı: “1980’lerin sonuna kadar sektörde önemli yatırımlar ve iş birliklerine imza atıldı. 1996 yılında babam Altan Eker’in ani vefatıyla abim Ahmet Eker ile ikinci kuşak olarak yönetime geçtik. 1996-2000 yılları arasında genç yöneticiler olarak Eker’i, süt sektörünü, iş hayatını ve yöneticiliği öğrenirken, 1997 yılında ilk litrelik aile boyu yayık ayranını satışa sunduk. 1997 yılında Ankara’da sonraki yıllarda ise Eskişehir, Adana, Antalya ve Gebze’de Bölge Müdürlüklerimiz kuruldu. 2000’li yıllara vizyonumuzu ve büyüme hedeflerimizi hazırlamaya başladık. 2006’da, Fransız Andros firmasıyla kurduğumuz ortaklık bizim için bir dönüm noktası oldu. 2007’de Türkiye’de ilk defa supangle, sütlaç, kazandibi, keşkül gibi geleneksel sütlü tatlıları bir süt fabrikasında üreterek yeni bir pazar yaratmayı başardık. 2012’de yeni fabrikamıza taşındık. Mustafakemalpaşa’da 23 bin metrekare kapalı alanda, dünya standartlarındaki yeni üretim tesisimizde Eker’in günlük süt işleme kapasitesi 500 tona çıktı. Yeni fabrikaya taşındıktan tam 5 sene sonra, planlanmış olan fabrikanın büyüme ve kapasite artış etabını da 2017’de tamamladık. 2018’de günlük 1000 ton süt işleme kapasitesine ulaştık.

Bursa’da 1600 kişiye istihdam sağlıyor

CİRODA % 30 BÜYÜME

Biz son 20 yıldır Eker olarak tonaj bazında yıllık ortalama yüzde 15 oranında büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’de talebin daraldığı ve ekonominin yavaşladığı yıllarda büyüme oranımız da düşüyor. Süt fiyatlarında son iki yıldaki artış, cirosal büyümeyi yüzde 30-35 seviyelerine çekti. Bu sene de bu oranlarda büyüyoruz.

Geniş bir ürün ailemiz var. Bugün ayran, yoğurt, süt ve tatlı çeşitleri gibi sevilen lezzetlerimizin yanı sıra beyaz peynir, kaşar peynir ve tereyağı da üretiyoruz. Eker olarak, sadece perakende pazarında değil aynı zamanda yerinde tüketim kanalında özellikle ayran ürünü ile öne çıkıyoruz. Yerinde tüketim kanalında satış payımız ile sektöründe ikinci sırada yer alıyoruz ve bu alanda satışlarımız sürekli artıyor. Prestijli ve kaliteli zincir restoranlar tarafından tercih edilen markayız.

250 BİN TON KAPASİTE

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki fabrikamızın üretim ve depolama alanını 2016 yılında yaptığımız yatırımla 14 bin metrekare daha büyüterek günlük üretim kapasitesini 1000 tona çıkardık. Yıllık süt işleme kapasitemiz ise 250 bin ton. 120 dönümlük arazi içinde, 39 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Fabrikamızın yanı sıra geniş bir dağıtım ağımız var. 2019’da Türkiye’deki dağıtım merkezi sayımız 34’e ulaştı. Şu an toplam 1600 personel Eker bünyesinde çalışıyor. 2020’ye kadar probiyotik ürün ailemize öncelik vereceğiz.”

‘EKER I RUN’ HIZLA BÜYÜYOR

SOSYAL sorumluluk projelerine de önem verdiklerini anlatan Nevra Eker, “2014 yılından bu yana düzenlediğimiz ‘Eker I Run’ koşusuyla tüketicilerimize ‘sağlıklı yaşam için koş’ çağrısında bulunuyoruz. İlk yılında 700 katılımcı ile organize edilen etkinliğimizin kayıtlı yarışmacı sayısı 2019 yılında 2 bin 500’lere ulaştı. Önceki senelerde 5K, 15K ve 4-12 yaş grubu çocuklar için ‘Minik Adımlar’ parkurları olan etkinliğe paten yarışı ve 42.1 km maraton parkuru da ekledik. Eker’in kuruluşunun 42. yılını 42K Maratonu ile taçlandırdık. Uludağ’dan başlayan maraton, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ‘yokuş aşağı’ maratonu unvanını kazandı. Eker I Run’ın bir başka önemli misyonu da bağışçılığı teşvik etmesi. Eker I Run’da her yıl iyiliği büyütüyoruz. İhtiyaç sahiplerine verdiğimiz desteği katılımcılarımızla birlikte yükseltiyoruz” dedi.

Bursa’da 1600 kişiye istihdam sağlıyor

TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ ABD’DE

İSTANBUL Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılının 3. çeyreğinde sektörün ulaştığı ihracat rakamlarını açıkladı. Güleç, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 17.3 artışla 3 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Hedef pazar olan Amerika’ya kısa dönemde 3, uzun dönemde ise 10 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini aktaran Güleç, “Dünya mobilya dış ticareti 2009-2018 arasında yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Bugün 450 milyar dolara ulaşan dünya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları aşması öngörülüyor. Dolayısıyla biz Türkiye mobilya sektörü olarak bu rakamların ne kadarında varlığımızı sürdürebiliriz ona bakmalıyız. Hedef pazarlarımızdan olan ABD’ye ihracat yapan 5 sektörden bir tanesiyiz. Hedefimiz; kısa sürede Amerika’ya 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirmek. Sektör olarak gücümüzü biliyoruz. Neden en büyük pazarlardan biri olan Amerika’ya 10 milyar dolar değerinde mobilya satmayalım. Sektör olarak ölçek ekonomisine geçme zamanımız geldi. Bu bakış açısıyla büyük pazarın önemli oyuncularından olabiliriz. Ar-Ge destekli inovasyonel ürünlere odaklanmalı, teknoloji ürünlerimize kodlamalıyız” dedi.

Bursa’da 1600 kişiye istihdam sağlıyor

4 GÜNDE 250 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

TARIM ve hayvancılık sektörü Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda bir araya geliyor. BURTARIM 2019 ve Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarları’nın önemine dikkat çeken Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tarım ve hayvancılık coğrafyamız bakımından da ülkemiz için olmazsa olmaz. Bu denli önemli sektörlerin ülke ekonomisi için katkısı da yadsınamaz. Biz de oluşturduğumuz platform ile bu sektörü Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden katılımcılar ile tek çatı altında buluşturuyoruz. Burada gerçekleşecek ticari faaliyetler ile ülke ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlanıyor” ifadelerini kullandı. Fuara, 14 ülkeden 285 firma ve 250 bin ziyaretçi bekleniyor.

Bursa’da 1600 kişiye istihdam sağlıyor

SİİRT OSB’DE GİRİŞİMCİLERE ARSA TAHSİSİ

SİİRT Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırım yapacak 5 firmaya arsa tahsisi yapıldı. 2’si İstanbul’dan 5 firma Siirt’te çeşitli alanlarda yatırım yapmak için OSB’de arsa talebinde bulundu. Kuracakları fabrikalarda 700 kişiye istihdam sağlayacağını taahhüt eden firmalara arsa tahsis edildi. Siirt TSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, yatırımcı firmalara OSB’de 36 dönüm arsanın tahsis edileceğini söyledi. Siirt’te yatırım yapacaklara, girişimcilere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirten Çalapkulu, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen yatırım hamlesi ilimizde meyvelerini vermeye başladı. 2’si İstanbul’dan, 3’ü ilimizden 5 girişimci için paydaş kurumlarla iş birliğine giderek yatırım için gerekli altyapıyı sağladık.”

Bursa’da 1600 kişiye istihdam sağlıyor

E-TİCARET İLE DÜNYAYA AÇILACAK

YOZGAT’ın Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde ev ekonomisine katkı için kooperatif kurarak tarım ürünleri ve hediyelik eşya üreten kadınlar, sosyal projelere destek veren PTT ile anlaşma imzalayarak e-ticarete başladı. Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, kadınların sosyalleşmesi ve iş hayatında yer alması için 2017 yılında kooperatif kurduklarını söyledi. İlçede çıkartılan ametist, akik, jasper ve kalsedon gibi yarı değerli taşları işleyip takılara dönüştürdüklerini ifade eden Türker, zamanla bu ürünleri çevre il ve ilçelere sattıklarını belirtti. Yapılan işin kadınlara ve evlere katkısının artmasıyla farklı pazar arayışına girdiklerini anlatan Türker, “Yöredeki kadınlarımız, evlerine gelir getirmek istiyor. Bu nedenle kooperatife umut bağladılar. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz ve destek oluyoruz” dedi.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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